Tour 2021: Caleb Ewan uit koers met gebroken sleutelbeen

Caleb Ewan moet noodgedwongen de Tour de France verlaten. De Australische kopman van Lotto Soudal kwam in de absolute finale van de eerste sprintrit ten val en heeft daarbij zijn rechtersleutelbeen gebroken.

Ewan leek al het geweld in de gevaarlijke finale van de derde etappe naar Pontivy te overleven, maar in de laatste 200 meter ging het alsnog mis. In een chicane raakte de goed geplaatste sprinter een achterwiel en verloor hij de controle, waarna hij viel en ook Peter Sagan daarin meenam.

Omdat hij verzorging nodig had, kwam Ewan niet over de finish. Toch is hij door de organisatie opgenomen in de uitslag, maar hij zal dinsdag in de vierde etappe niet meer van start gaan vanwege de sleutelbeenbreuk.

Ewan was de grote favoriet voor de sprintetappes deze Tour de France. In de eerste tussensprints liet hij zich al zien, maar een echte kans om zijn klasse te tonen krijgt de Australiër dus niet. Ook door zijn doel, om dit jaar in elke grote ronde een etappe te winnen, kan nu een streep gezet worden.

#TDF2021 We have an unfortunate update about @CalebEwan 😰 Following his crash, Caleb is forced to leave the race due to a right collarbone fracture. More news to follow. 📸Facepeeters pic.twitter.com/yobvLJ4l0U — Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) June 28, 2021