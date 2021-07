Tour 2021: Vluchter O’Connor boekt knappe zege op Tignes, Pogacar loopt verder uit

Ben O’Connor heeft op indrukwekkende wijze de Tour de France-etappe naar Tignes gewonnen. De Australiër van AG2R Citroën maakte onderdeel uit van een gigantische kopgroep, overleefde de schifting en rekende op de slotklim af met Sergio Higuita en Nairo Quintana. De gele trui van Tadej Pogačar kwam niet in gevaar. Sterker nog, de klassementsleider reed in de slotkilometers alweer weg van de andere favorieten waardoor hij nóg sterker in het geel staat.

Zonder Roglič en Van der Poel

De Tour de France raakte nog voor de negende etappe twee grote namen kwijt. Jumbo-Visma en de geblesseerde Primož Roglič besloten om de handdoek in de ring te gooien, terwijl Alpecin-Fenix met oog op de aankomende Olympische Spelen de stekker trok uit de Tour van Mathieu van der Poel. De Nederlandse smaakmaker droeg zes dagen de gele trui en stond die zaterdag in de eerste Alpenrit af aan Tadej Pogačar.

In opnieuw regenachtige omstandigheden waren Davide Ballerini en Harry Sweeny de eerste aanvallers van de dag, maar zij werden op de Côte de Domancy alweer ingerekend. In de uitloper daarvan werd slag om slinger aangevallen door klimmers die al op flinke achterstand staan. Onder meer wereldkampioen Julian Alaphilippe en bergtruidrager Wout Poels toonden zich. Een echte vlucht geraakte niet weg, wel brak het peloton in stukken uiteen. Ook werd door Michael Matthews en Sonny Colbrelli gestreden om de tussensprint: de Italiaan klopte de Australiër.

Grote kopgroep rijdt weg

UAE Emirates had de controle in handen in het peloton en liet een kopgroep van 43 man meer dan vijf minuten wegrijden. Daarbij onder meer Poels, Alaphilippe, Sepp Kuss, Dylan van Baarle, Daniel Martin, Michael Woods, Bauke Mollema, Patrick Konrad, Guillaume Martin, Sergio Higuita, Warren Barguil, Nairo Quintana, Matej Mohoric, Dylan Teuns, Esteban Chaves, Jakob Fuglsang, Omar Fraile, Pierre Latour en Pierre Rolland. De best geplaatste renner vooraan was Cofidis-klimmer Martin, op ruim zeven minuten van de gele trui.

Op de Col des Saisies (9,4 km aan 6,2%) was het Poels die het solo probeerde, maar hij kreeg vlak onder de top Quintana achter zich aan. De Colombiaan aasde ook op de bergpunten en dwong Poels tot het uiterste, maar de Nederlander hield nipt stand. In de afzink richting de Col du Pré (12,6 km aan 7,7%) kregen zij aansluiting van Woods, Higuita, Ben O’Connor en Lucas Hamilton. De groep-Alaphilippe en Mollema volgde in die natte afdaling op een minuut en het peloton op zes minuten.

Quintana jaagt op bergtrui Poels

De Col du Pré was de eerste klim van buitencategorie van deze Tour. De zes koplopers wisten er hun voorsprong op de achtervolgers uit te breiden. Van de aanvallers waren O’Connor (14e op 8.13 van Pogačar) en Poels (15e op 8.51) redelijk goed geplaatst in het klassement, maar de Nederlander kon het tempo niet meer volgen. Woods, Higuita, Quintana, O’Connor en Hamilton bleven daardoor over vooraan. De Colombiaan van Arkéa-Samsic kende een goede dag, pakte de 20 punten op de top en nam zo de leiding over in het bergklassement.

In het peloton ging het op de Col du Pré te hard voor Wout van Aert; de nummer twee uit het klassement liet zich uitzakken en viel daardoor weg uit de top. In de kopgroep was het Woods die zijn drie medevluchters liet gaan op Cormet de Roselend. Omdat UAE Emirates geen aanstalten maakte, kwam O’Connor op die klim virtueel in de gele trui te rijden. De Australiër van AG2R Citroën zag toe hoe Quintana op de Roselend opnieuw de bergpunten pakte.

De drie hadden op de top drie minuten voorsprong op Woods en acht minuten op de elitegroep. Lang waren de drie niet samen, want Higuita en Quintana namen de nodige risico’s in de afdaling en lieten zo O’Connor achter. De klimmer van AG2R Citroën knokte zich daarna echter weer terug.

Ben O’Connor heeft vleugels

Vroeg op Montée de Tignes (21 km aan 5,6%) stond Quintana plots geparkeerd, waardoor O’Connor en Higuita samen overbleven. Hun voorsprong op de groep-Pogačar liep door werk van UAE Emirates terug richting de zeven minuten. Ergens daartussen reed ook nog een groepje met onder meer Guillaume Martin, Ruben Guerreiro, Sonny Colbrelli, Patrick Konrad en Mattia Cattaneo, maar zij waren uitgeschakeld voor de ritzege.

O’Connor had namelijk vleugels: hij trok op 17 kilometer van de top ten aanval en liet Higuita achter. Binnen no time had de Australische klimmer een voorsprong van meer dan twee minuten op zijn voormalige vluchtgenoten en ook op de favorietengroep, waar puur tempo gereden werd, liep O’Connor wat uit. De virtuele gele trui kwam daardoor ook weer dichtbij. Door een overname van INEOS Grenadiers in de elitegroep ging het verschil dan weer naar beneden.

INEOS Grenadiers op kop

Geraint Thomas, als herboren, en Jonathan Castroviejo reden in dienst van Richard Carapaz een stevig tempo in de groep, waarin ook Wilco Kelderman, Jonas Vingegaard, Enric Mas, David Gaudu, Alexey Lutsenko en Rigoberto Urán nog hun wagon hadden aangehaakt.

Ondertussen had een soevereine O’Connor een voorsprong van meer dan vier minuten op… Mattia Cattaneo. De Italiaan bleek de beste uit de achtervolgende groep en raapte op het steilste stuk Quintana en Higuita op; hij werd tweede op ruim vijf (!) minuten. Voor de 25-jarige O’Connor betekent de ritzege op Tignes zijn vijfde overwinning in zijn carrière. Eind vorig jaar wist hij, nog in dienst van NTT Pro Cycling, ook al een bergrit in de Giro d’Italia te winnen.

Pogačar klasse apart

Het werk van INEOS Grenadiers leidde tot een demarrage van Carapaz, maar die werd snel gecounterd door Pogačar. De drager van de gele trui lonkte even en ging vervolgens zélf in de aanval. Kelderman leek te kunnen volgen, maar liet Pogačar vervolgens wegrijden. Niemand had een reactie op de ontketende Sloveen, ook Carapaz niet. In het geel wist de kopman van UAE Emirates opnieuw tijdwinst te pakken op zijn achtervolgers.

Pogačar wist uiteindelijk nog zesde te worden in de daguitslag, achter Sonny Colbrelli, Guillaume Martin en Franck Bonnamour. Een achtervolgende groep, aangevoerd door Carapaz, volgde op ruim een halve minuut van de klassementsleider.

Verschillen in de top

Wout van Aert is compleet weggevallen uit de top van het klassement. Zijn plek is ingenomen door ritwinnaar Ben O’Connor, die nu tweede is op 2.01 minuut van Pogačar. Daarachter staat Urán derde op 5.18 minuut, terwijl achter hem Vingegaard, Carapaz, Mas, Kelderman en Lutsenko binnen een minuut staan.