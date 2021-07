Tour 2021: Mathieu van der Poel stapt uit de wedstrijd

Mathieu van der Poel zal vandaag niet meer van start gaan in de Tour de France. De renner van Alpecin-Fenix, die zes dagen in de gele trui mocht rondfietsen, stapt uit de wedstrijd met het oog op de Olympische Spelen in Tokio.

Van der Poel liet gisteren, vlak na de finish van de eerste Alpenetappe naar Le Grand-Bornand, nog doorschemeren stiekem toch graag door te willen tot Parijs. “Op de eerste rustdag gaan we samen zitten. Ik wil graag tot Parijs, maar ik denk dat de ploeg dat niet ziet zitten. Er zijn nog andere doelen. Maar ik vind het best leuk in de Tour, eigenlijk.”

Van der Poel heeft na een nachtje slapen en overleg met de teamleiding van Alpecin-Fenix dan toch besloten om vroegtijdig uit de wedstrijd te stappen. De Nederlander kan terugkijken op een meer dan geslaagd Tourdebuut, met een ritzege op de côte de Mûr-de-Bretagne. Hij droeg na zijn ritoverwinning bovendien zes dagen de gele trui. Gisteren moest hij de felbegeerde gele trui afstaan aan Tadej Pogačar.

“Ik keer volgend jaar terug om Parijs te halen”

“Het is nu beter om de focus te verleggen naar de Olympische Spelen. Ik ga nu wat tijd nemen om te herstellen. Het was door corona onmogelijk om de Tour uit te rijden en daarna nog top te zijn in Tokio. Ik keer volgend jaar terug om Parijs te halen”, aldus Van der Poel, die met veel plezier terugkijkt op de eerste Tourweek. “Het is een geweldige week geweest voor mij en de ploeg.”

“We hebben twee etappes gewonnen en ik mocht in mijn eerste grote ronde ook nog zes dagen de gele trui dragen. We mogen trots zijn.”