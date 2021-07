Tour 2021: Vincenzo Nibali stapt op tweede rustdag af met oog op Tokio

Vincenzo Nibali heeft nu al aangekondigd dat hij op de tweede rustdag afstapt in de Tour de France. Dat vertelde de klimmer van Trek-Segafredo op de eerste rustdag tegen de Italiaanse media. “Ik blijf tot de volgende rustdag en dan begin ik aan mijn voorbereiding op Tokio”, zegt Nibali.

De Haai van Messina liet zich in de eerste week al meermaals zien in de aanval. “We hebben negen etappes gereden met een zeer hoog gemiddelde. Het waren negen intense en heel zware dagen. In tegenstelling tot andere rondes waren er dit keer openingsuren van gemiddeld 51 km/h”, blikt hij terug.

“Nu begint het tweede deel van de Tour. Het wordt een heel belangrijke week voor mij, ik wil op mijn beste niveau koersen”, aldus Nibali, die naast de bergrit naar Andorra volgend weekend nog meer etappes heeft aangestipt. “Woensdag is de dag met dubbele beklimming van de Mont Ventoux, een van de grootste beklimmingen van de Tour. Dat kan een heel goede rit voor mij zijn. Maar er zijn veel andere renners die net als ik klaar zijn om daar aan te vallen.”

Tadej Pogačar

De gele trui is in handen van Tadej Pogačar, en dat had Nibali wel verwacht. “Ik zag hem in Tirreno-Adriatico en Luik-Bastenaken-Luik, dus ik had verwacht dat hij zo sterk zou zijn. Dit verbaast mij niet”, erkent de Italiaanse Tourwinnaar. “En als hij ziet dat hij zonder ploeg zit, gaat hij zelf in de aanval. Hij is van een nieuwe generatie, hij is niet bang.”

“Zelf is Pogačar erg sterk en hij kan de koers controleren, maar hij moet oppassen voor acties en valstrikken van andere ploegen, en ook voor ontsnappingen van ver die hem in de problemen kunnen brengen”, waarschuwt Nibali. “Maar tot nu toe heeft hij geen tekenen van moeilijkheden getoond.”