Tour 2021: Tiesj Benoot en Dan McLay verlaten de wedstrijd

Tiesj Benoot en Dan McLay zijn er ook niet meer bij in de Tour de France. Na drie uur koers in de elfde etappe werd bekend dat beide renners de wedstrijd hadden verlaten.

Benoot had in de etappe over de Mont Ventoux nog steeds last van de gevolgen van valpartijen in de eerste week van de Tour en staakte om die reden de strijd, meldde zijn ploeg Team DSM. Zijn opgave is op tweeënhalve week voordat hij opgaat voor de olympische wegwedstrijd in Tokio. Benoot vormt daar normaal gesproken de Belgische selectie samen met Remco Evenepoel, Wout van Aert, Greg Van Avermaet en Mauri Vansevenant.

Net als Clément Russo, die eerder vandaag eveneens opgaf, had Dan McLay een belangrijke rol in de leadout-trein van Nacer Bouhanni. De Brit is de derde uitvaller bij Arkéa Samsic, dat eerder ook al Anthony Delaplace kwijtraakte. Met de opgaves van Benoot en McLay komt het aantal uitvallers in de elfde etappe alweer op zes. Naast Benoot, McLay en Russo raakte de Tour ook Tony Martin, Tosh Van der Sande en Miles Scotson al kwijt.

Tour 2021: De uitvallers