Tour 2021: Start twaalfde etappe 10 minuten later vanwege stevige noordenwind

De start van de twaalfde etappe van de Tour de France is met tien minuten uitgesteld. Dat heeft de organisatie gedaan omdat de wind, die met windkracht 4 uit het noorden komt, het grootste gedeelte van de etappe in de rug van de renners waait. De neutralisatie start nu om 13.40 uur in plaats van om 13.30 uur.

In startplaats Saint-Paul-Trois-Châteaux staat de rest van de dag een stevige noordenwind. Vanuit daar gaat het eerst ruim vijftig kilometer in westelijke richting. Dat betekent dat de wind dan van rechts komt voor de renners. Mogelijk leidt dit tot waaiervorming in het peloton.

Ter hoogte van Vallon-Pont-d’Arc draait de route richting het zuiden en hebben de renners de wind grotendeels mee tot aan de finish in Nîmes. Daar is de windkracht wat minder (windkracht 2 à 3), maar komt die nog wel uit het noorden.

Wel gaat de route niet geheel kaarsrecht in zuidelijke richting. Op sommige punten zal de wind daarom in de zij of schuin van achteren komen. Bijvoorbeeld op weg naar de tussensprint in Uzès, die op 26 kilometer van de finish ligt.

