Tour 2021: Voorbeschouwing etappe 12 van Saint-Paul-Troix-Châteaux naar Nîmes

Daags na de loodzware Mont Ventoux-etappe wacht voor de renners in de Tour de France een vlakke rit van Saint-Paul-Trois-Châteaux naar Nîmes. De bijna 160 kilometer lange etappe voert door het hart van de Ardèche, een gebied waar de wind wellicht vrij spel heeft. Gaan we waaiers zien of houden de sprintersploegen de touwtjes in handen? Mogelijk zijn we dan getuige van geschiedschrijving door Mark Cavendish. WielerFlits blikt vooruit.

Parcours

Daags na de zware dag op de flanken van de Mont Ventoux krijgen de sprinters een nieuwe kans om voor de etappezege te strijden. Gestart wordt in de Drôme, in Saint-Paul-Trois-Châteaux, een plaats met een rijke historie waar de talrijke typisch Provençaalse steegjes en straatjes vaak naar gezellige pleintjes met leuke terrasjes leiden.

De Tour de France ging hier al verschillende keren eerder van start, zowel in de etappe naar Gap in 2011, naar naturistendorp Cap d’Agde in 2012 als naar Mende in 2018. Ook etappes uit de Dauphiné en Parijs-Nice zijn hier meermaals begonnen.

Al vroeg in de etappe wordt de Rhône overgestoken, waarmee de Ardèche binnengegaan wordt. Daar wordt de heuvelachtige Gorges de l’Ardèche van oost naar west volledig bezocht. Als eenmaal het toeristische Vallon-Pont-d’Arc is bereikt, zakt de route af naar het zuiden en de Gard.

Daarmee komt de Tour aan in de regio waar elk jaar de Ster van Bessèges (die ook wel als de Tour du Gard door het leven gaat) wordt verreden. Daar streek Tim Wellens aan het begin van het jaar de eindzege op, nadat hij de derde etappe achter zijn naam had gezet. Halverwege ligt de enige klim van de dag, een van derde categorie.

Via Uzès, het eerste hertogdom van Frankrijk, gaat het parcours uiteindelijk naar de finish in het eeuwenoude Nîmes, waar wellicht een massasprint de beslissing brengt in deze twaalfde rit. Ook in 2019 kwam de Tour hier aan na een rit over bijna 180 kilometer. Het werd een stressvol dagje voor de klassementsrenners, aangezien de wind in deze omgeving vaak gunstig staat voor het trekken van waaiers.

Uiteindelijk stond de wind niet gunstig genoeg om het peloton in stukken te breken, waarna werd gesprint om de zege. Het was Caleb Ewan die over de snelste benen bleek te beschikken. Daarmee trad de Australiër in de voetsporen van collega-sprinters als Alexander Kristoff en Mark Cavendish, die ook in Nîmes al eens aan het langste eind trokken.

Net als twee jaar geleden zullen de klassementsrenners ook nu de weersvoorspellingen angstvallig in de gaten houden. Op de open vlakten heeft de wind vrijspel en kan de koers zomaar op de kant worden gezet. Opletten dus! Het ongecategoriseerde klimmetje (3,9 km aan 3%) op twintig kilometer van de meet kan ook voor wat opschudding zorgen.

De finale richting Nîmes gaat in dalende lijn en dat loopt door tot in de laatste kilometer. Dat gaat gepaard met enkele bochten in het centrum van Nîmes. In de laatste drie kilometer zijn drie haakse bochten opgenomen, waarvan de laatste op 900 meter van de meet. Op ruim 300 meter van de finish ligt nog een rotonde.

Start: 13.30 uur

Finish: tussen 17.10 en 17.35 uur

Afstand: 159,4 kilometer

Favorieten

Alhoewel de etappe niet geheel vlak is, met halverwege nog het klimmetje van derde categorie en in de finale een klein heuveltje, lijkt niets een massasprint in de weg te staan. Deceuninck-Quick-Step zal in de achtervolging de nodige hulp krijgen, omdat het voor andere teams een van de weinige kansen is op ritsucces. Maar de sprinters zullen het niet in de schoot geworpen krijgen; de ploegen zonder sprinter zien het golvende parcours als een opportuniteit.

Mark Cavendish is vooralsnog dé man van de massasprints deze Tour de France. Nadat de Brit in de openingsweek al twee etappes had gewonnen, voerde Deceuninck-Quick-Step afgelopen dinsdag een kunststuk van een leadout op. Cavendish rondde het vakkundig af in Valence en tekende voor zijn 33ste etappeoverwinning. Met nummer 34 in zicht is er nu alle reden voor de Wolfpack om alles op alles te zetten op de vierde ritzege van Cav. Wie kan de drager van de groene trui in zijn huidige vorm van de zege houden?

De man die nog het dichtst kwam in Valence was Wout van Aert. De Belgische kampioen van Jumbo-Visma zat uitstekend geplaatst in Valence, maar was niet opgewassen tegen de perfect gepiloteerde Cavendish. Toch zat er genoeg power in de sprint van Van Aert, merkte hij zelf ook, en dat belooft. Dat de drievoudige wereldkampioen veldrijden in supervorm is, bewees hij wel in de bergetappe over de Mont Ventoux, waar hij een grote zege pakte. Kan hij voor een unicum zorgen door daags na een bergrit een massasprint te winnen?

Op gelijke hoogte met Van Aert durven we toch wel Jasper Philipsen te plaatsen. Na de abandon van Tim Merlier en ook Mathieu van der Poel is er geen discussie meer wie de sprinter is van Alpecin-Fenix. Wel heeft het treintje, met Jonas Rickaert als belangrijkste helper, flink moeten inleveren en dat was te zien in Valence. De spurt van Philipsen was vinnig en snel, sneller dan die van Cavendish. Mocht het sprinttalent beter geplaatst zitten, dan zit die ene uitschieter voor ritwinst er wellicht in. “Ik heb het gevoel dat Mark, hoe sterk hij ook was, te kloppen was”, zei Philipsen na de rit in Valence. “Hopelijk lukt het de volgende keer wel.”

Voor BikeExchange, Bahrain Victorious en BORA-hansgrohe kan het interessant zijn om onderweg de koers hard te maken. De vraag is echter of het parcours daarvoor selectief genoeg is. Toch is het goed om hun kopmannen, achtereenvolgens Michael Matthews, Italiaans kampioen Sonny Colbrelli en Slowaaks kampioen Peter Sagan, naar voren te schuiven. Een koninklijke massasprint winnen wordt lastig, maar een ereplaats én punten rapen voor de groene trui kunnen zij zeker.

De tactiek die BikeExchange op weg naar Valence hanteerde voor Matthews zorgde voor vraagtekens bij Cavendish. De Australische formatie probeerde op het enige klimmetje het tempo zo hoog te leggen dat de Manx Missile zou lossen, maar dat plan mislukte. “Ik weet ook dat zij iets moeten proberen. Dat is wielrennen. Maar het verschil is dan ook dat Michael maar één helper had in de finale en ik had een hele ploeg”, deelde de drievoudig ritwinnaar een lichte sneer uit.

De Franse sprinthoop komt dit seizoen niet van Arnaud Démare of Bryan Coquard. Beide sprinters werden op weg naar Tignes buiten de tijdslimiet gereden en dus is Nacer Bouhanni de man om rekening mee te houden. In de reeds gereden sprints werd de kopman van Arkéa-Samsic eindigde hij steevast bij de beste vier: derde, tweede, derde en vierde. De snelheid is er, maar ook Bouhanni heeft het probleem dat zijn lead-out niet ideaal is: zo zag hij in de etappe over de Mont Ventoux zowel Clément Russo als Dan McLay uitvallen. Al is hij niet de enige met dat ‘mankement’, als je het zo mag noemen. Als alle puzzelstukjes op zijn plek vallen, kan Bouhanni de concurrentie een uppercut uitdelen.

Dan komen we in de buurt van de sprinters die het deze Tour de France nog niet hebben laten zien. Een van hen is Cees Bol, de Nederlandse hoop van Team DSM. Het wil vooralsnog niet lukken met Bol. In Valence had hij een kans, maar miste hij met de ploeg de slag in de waaiers. Hij strandde uiteindelijk op een tiende plaats. Kan de Duitse formatie de teleurstelling omzetten in kracht voor deze rit naar Nîmes? In datzelfde schuitje zitten Christophe Laporte (Cofidis) en André Greipel (Israel Start-Up Nation).

Ook het Trek-Segafredo-trio Mads Pedersen, Jasper Stuyven en Edward Theuns willen we noemen. De Deense wereldkampioen van 2019 heeft het nog niet, dus mogen de Belgen hopen op een sprintkans. Voor een ereplaats is het bovendien uitkijken naar mannen als Anthony Turgis (TotalEnergies), Danny van Poppel, Boy van Poppel (Intermarché-Wanty-Gobert) en Max Walscheid (Qhubeka NextHash).

Favorieten volgens WielerFlits

**** Mark Cavendish

*** Wout van Aert, Jasper Philipsen

** Nacer Bouhanni, Michael Matthews, Sonny Colbrelli

* Peter Sagan, Cees Bol, Christophe Laporte, André Greipel

Tour 2021: Deelnemerslijst (WielerFlits)

Weer en TV

Het is wisselend bewolkt met kans op een bui. Tijdens zonnige momenten is het ruim 25 graden. Er waait een matige noordenwind en daarmee waait de wind tijdens de etappe meestal in de rug. Dit geldt zeker voor de laatste 25 kilometer. Hierdoor zal het hard gaan, maar de kans op waaiers is klein.

De etappe wordt van start tot finish uitgezonden door Sporza (Eén) en Eurosport 2. Beide zenders schakelen in rond de klok van 13.30 uur. De NOS (NPO1) komt vanaf 14.40 uur met livebeelden van de rit naar Nîmes. Ook via de online kanalen van genoemde zenders is de koers te zien. WielerFlits komt uiteraard weer met een liveblog.

Tour du Vin: etappe 12 WielerFlits-verslaggever Raymond Kerckhoffs volgt dit jaar voor de 32ste keer de Tour de France. In al die jaren bouwde hij in vele aspecten een grote liefde op voor Frankrijk. Zo kent hij talrijke mooie plekjes, adressen en regionale gerechten.Dit jaar brengt hij dan ook niet alleen voor wielerliefhebbers verslag van de Tour zelf, maar neemt hij ons aan de hand van toeristische tips, culinaire tips óf wijnen uit de regio langs de route 21 dagen mee op reis door Frankrijk. Etappe 12: Saint-Paul-Troix-Châteaux – Nîmes