Tour 2021: Ritwinnaar Tim Merlier moet opgeven op weg naar Tignes

Tim Merlier zal zijn eerste Tour de France niet uitrijden. De sprintkopman van Alpecin-Fenix, die op de derde dag de etappe naar Pontivy won, heeft de bergetappe naar Tignes namelijk niet uitgereden. Merlier stapte halverwege de rit af.

Na Mathieu van der Poel is Merlier de tweede uitvaller van Alpecin-Fenix in deze Tour. Beide kopmannen hebben een etappe weten te winnen. Merlier kwam vroeg in de bergrit naar Tignes al in de problemen, waarna hij besloot om af te stappen.

Alpecin-Fenix houdt met Jasper Philipsen nog een sprintkopman over. Hij wist al naar een derde en een tweede plaats te sprinten in de openingsweek; beide keren was Mark Cavendish te snel.