Tour 2021: Renners UAE Emirates likken hun wonden

Kopman Tadej Pogačar was gisteren op de afspraak op de Côte de la Fosse aux Loups, maar zijn ploeg UAE Emirates zal toch niet met veel plezier terugkijken op de openingsetappe van de Tour de France. Vier UAE-renners kwamen namelijk niet ongeschonden uit de strijd.

Bijna alle ploegen likken hun wonden na de valpartijen in de openingsrit, zo ook UAE Team Emirates. De ploeg zag zaterdag Marc Hirschi zijn schouder uit de kom halen bij de tweede valpartij op goed acht kilometer van de streep. Het is nog onduidelijk of de Zwitser vandaag kan starten. Ook Mikkel Bjerg, Brandon McNulty en Rui Costa maakten kennis met het asfalt.

De Deense hardrijder Bjerg heeft last van meerdere kneuzingen, schaafwonden en snijwonden, terwijl de Amerikaanse klimmer McNulty zijn eerste Tour is begonnen met schaafwonden aan de elleboog en rechterpols. De ervaren Costa heeft dan weer last van zijn bil en heeft verder nog lichte schaafwonden. Een geluk voor Pogačar: Bjerg, McNulty en Costa zijn in staat om verder te koersen.

Pogačar kon door de valpartijen van zijn ploeggenoten niet terugkijken op een geslaagde dag, ook al veroverde hij de witte jongerentrui. “Er valt vrij weinig te vieren. Ik hoop dat het met iedereen goed gaat. Marc is hard gevallen, maar we hopen op het beste. Gelukkig is de eerste dag voorbij. Hopelijk wordt morgen (vandaag, red.) iets rustiger.”