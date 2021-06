Tour 2021: Pogacar baalt voor ploeggenoten, Hirschi haalt schouder uit de kom

Bijna alle ploegen likken hun wonden na de valpartijen in de openingsrit, zo ook UAE Team Emirates. De ploeg van Tadej Pogačar zag Marc Hirschi zijn schouder uit de kom halen bij een valpartij. “Maar er zijn geen breuken of andere blessures vastgesteld”, meldt zijn team. “Morgen zullen we bepalen of hij fit genoeg is om te starten.”

Tadej Pogačar kon door de valpartijen van zijn ploeggenoten niet terugkijken op een geslaagde dag. “Er valt vrij weinig te vieren”, geeft hij aan. “Ik hoop dat het goed met iedereen gaat. Marc is hard gevallen, maar we hopen op het beste. Gelukkig is de eerste dag voorbij.”

“Hopelijk wordt morgen iets rustiger. Ik ben blij met mijn witte trui, maar na alle valpartijen hebben we even andere dingen aan ons hoofd”, eindigt hij.