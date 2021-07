Tour 2021: Regen blijft peloton achtervolgen in tweede week

De Tour de France gaat dinsdag wat het weer betreft verder op dezelfde voet als voor de rustdag. De etappe van Albertville naar Valence wordt een natte bedoening. Soms kan het flink plenzen en ook onweer is mogelijk. Wel is het een stuk warmer dan tijdens de bergetappes afgelopen weekend. Tussen de buien door kan het kwik oplopen naar ruim 25 graden. Dat meldt Weeronline.

Woensdag is er een bergrit met twee passages over de Mont Ventoux. Na de laatste beklimming volgt nog een lange afdaling naar de finish in Malaucène. Waarschijnlijk is de weg droog, omdat de buienkans deze dag klein is. Helemaal uitgesloten is een bui niet en als er toch een bui ontstaat kan dit direct een felle onweersbui zijn.

In de dalen kan het kwik oplopen tot ongeveer 30 graden. In de bergen is het kouder en op de top van de Ventoux een graad of 15. Ook waait er op de Ventoux een stevige zuidwestenwind.

Donderdag volgt een grotendeels vlakke etappe met finish in Nîmes. Het is wisselend bewolkt met kans op een bui. Tijdens zonnige momenten is het ruim 25 graden. Er waait een matige noordenwind en daarmee waait de wind tijdens de etappe meestal in de rug. Dit geldt zeker voor de laatste 25 kilometer. Hierdoor zal het hard gaan, maar de kans op waaiers is klein.

Kans op waaiers in Zuid-Frankrijk

Voor vrijdag staat nog een vlakke etappe op het programma. Deze rit naar brengt de renners van Nîmes naar Carcassonne. De wind is matig en waait uit het westen tot noordwesten. Dit betekent dat de wind (schuin) van voren waait en er grotere kans op waaiers is. Het blijft droog en het is zomers warm met circa 28 graden.