Tour 2021: Opgave van Bouhanni-helper Clément Russo

Nacer Bouhanni moet de Tour de France verder zonder Clément Russo. De coureur van Arkéa-Samsic heeft tijdens de elfde etappe moeten opgeven, nadat hij in de Ventoux-etappe al vroeg gelost werd door het peloton.

Russo speelde in de sprintetappes een belangrijke rol voor sprintkopman Nacer Bouhanni, die mede daardoor naar de nodige ereplaatsen reed. Heel okselfris was de 26-jarige Russo al niet meer: in de openingsetappe brak hij een rib bij een van de massale valpartijen. Desondanks ging hij door.

De opgave van Russo is al de tweede van de dag. Eerder in de rit stapte ook Tony Martin (Jumbo-Visma) uit de koers als gevolg van een valpartij. In totaal zijn nu 22 renners uitgevallen in de Ronde van Frankrijk 2021.