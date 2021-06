Tour 2021: Clément Russo gaat verder ondanks gebroken rib

Het is voor veel renners wonden likken na de openingsetappe van de Tour de France. Ook Clément Russo is niet ongeschonden uit de strijd gekomen. De Fransman van Arkéa-Samsic heeft zelfs een rib gebroken, maar weigert het bijltje erbij neer te gooien.

De 26-jarige Russo probeerde gisteren in het begin van de etappe mee te sluipen in de vroege vlucht, maar het was uiteindelijk zijn ploegmaat Connor Swift die deel uitmaakte van de vlucht van de dag. Voor Russo was het daarna zaak om de kopmannen uit de problemen te houden op weg naar de finish in Landerneau, maar in de finale ging het mis voor de Fransman.

Russo raakte betrokken bij de tweede massale valpartij en kwam uiteindelijk gehavend en als 169ste over de streep, op bijna een kwartier van zijn landgenoot en ritwinnaar Julian Alaphilippe. Uit een medische controle is gebleken dat de rappe Russo een ribbreuk heeft overgehouden aan de crash, maar toch staat de renner vandaag ‘gewoon’ aan de start van rit twee.

Ook zijn ploegmaat Daniel McLay was betrokken bij een valpartij. De Britse sprinter heeft last van een kneuzing aan de borst, maar ook McLay zal vandaag weer zijn rugnummer opspelden. Nairo Quintana en Nacer Bouhanni, de speerpunten van Arkéa-Samsic, kwamen de etappe zonder kleerscheuren door.