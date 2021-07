Tour 2021: Ook Tosh Van der Sande en Miles Scotson staken de strijd

Tosh Van der Sande en Miles Scotson zijn de volgende uitvallers in de Tour de France. Na twee uur koers in de elfde etappe stapten zij uit de koers.

Van der Sande vormde een dag eerder samen met Hugo Houle nog de lange vlucht van de tiende etappe, die door Cavendish werd gewonnen. Het is vooralsnog niet bekend waarom de Belgische renner heeft opgegeven. Door zijn opgave heeft Lotto Soudal nog vijf man in koers.

Scotson, die een belangrijke rol had in de leadout-trein voor Arnaud Démare, was ziek en raakte aan het begin van de dag in de problemen. Na twee uur koers besloot de Australiēr de wedstrijd te verlaten. Zijn opgave is alweer de vierde bij Groupama-FDJ.

Eerder op de dag konden we al opgaves noteren van Tony Martin en Clément Russo.

Tour 2021: De uitvallers