Tour 2021: Niki Terpstra ontbreekt in selectie TotalEnergies

Niki Terpstra zal voor het tweede jaar op rij de Tour de France niet betwisten. De Nederlander komt niet voor in de selectie die zijn ploeg, Team TotalEnergies, heeft ingediend. Ook de Belg Dries Van Gestel zal de wedstrijd niet betwisten.

Binnen de equipe zien we drie renners die aankomende zaterdag in Brest zullen debuteren. Jérémy Cabot, Fabien Doubey en Cristián Rodriguez maken voor het eerst hun opwachting in de grootste wielerkoers ter wereld. Dat doen ze overigens in nieuwe tenues, die onlangs werden voorgesteld.

Pierre Latour, die afgelopen winter overkwam van AG2R, is zoals verwacht de kopman van de formatie. De winnaar van de witte trui in 2018 mikt in eerste instantie op het klassement. Hij zal in het hooggebergte worden ondersteun door Victor De La Parte en Rodriguez.

Ook Edvald Boasson Hagen heeft de selectie gehaald, ondanks dat hij lang een twijfelgeval was. De Noor is de enige renner binnen de formatie die weet hoe het is om een etappe te winnen in La Grande Boucle. In het verleden won EBH immers al drie Touretappes.

Selectie TotalEnergies voor Tour de France 2021 (26 juni-18 juli)

Pierre Latour

Anthony Turgis

Victor De La Parte

Cristián Rodriquez

Edvald Boasson Hagen

Julien Simon

Fabien Doubey

Jérémy Cabot

𝐓𝐎𝐔𝐑 𝐃𝐄 𝐅𝐑𝐀𝐍𝐂𝐄 🇫🇷 Nos 8 hommes sont dans les starting-blocks ✊#AllezTotalEnergies⚡ #TDF2021 pic.twitter.com/GTN833E38x — Team TotalEnergies (@TeamTotalEnrg) June 21, 2021