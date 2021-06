Nieuwe naam en nieuw tenue voor ploeg Niki Terpstra

Team Total Direct Energie heeft een naamswijziging ondergaan. De ploeg waar onder meer Niki Terpstra en Dries Van Gestel voor rijden gaat verder als Team TotalEnergies. Daar horen ook nieuwe truitjes bij. Tijdens de Tour de France zullen de renners van de Franse formatie er voor het eerst mee koersen.

De nieuwe naam van de formatie heeft alles te maken met de identiteitswijziging die Total onlangs doorvoerde. Op het tenue is het nieuwe logo van het bedrijf zowel op de voor- als achterkant prominent aanwezig.

We kunnen wel stellen dat er sprake is van een flinke stijlbreuk. Het vorige tenue was overwegend blauw en rood, nu voert wit de boventoon op het shirt. De broek is bijna volledig rood. Volgens Jean-René Bernaudau, manager van het door de oliegigant gesponsorde team, vertegenwoordigt het tenue de wereld van morgen.

