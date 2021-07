Tour 2021: Nans Peters stapt af in bergetappe naar Tignes

Nans Peters heeft de negende etappe van de Tour de France 2021 niet uitgereden. De Fransman van AG2R Citroën, die zich zaterdag nog in de aanval toonde, stapte met nog ruim 70 kilometer te rijden af.

Peters is na Primoz Roglic en Mathieu van der Poel, die niet van start gingen, de derde uitvaller op de negende dag van de Tour. De coureur die vorig jaar nog een etappe wist te winnen in de Ronde van Frankrijk stond op de 67ste plaats in het algemeen klassement, op drie kwartier van gele trui Tadej Pogacar.