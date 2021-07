Tour 2021: Matej Mohoric wint levendige heuvelrit, strijdbare Van der Poel houdt gele trui

Matej Mohorič heeft de levendige heuvelrit naar Le Creusot achter zijn naam gezet. Na een lange dag in de aanval samen met onder meer Mathieu van der Poel en Wout van Aert kwam de renner van Bahrain Victorious solo over de streep. Van der Poel werd vierde en behield het geel.

Om elf uur klikte het peloton in voor een laaaaaange dag in het zadel. Van Vierzon naar Le Creusot moest namelijk 249 kilometer worden afgelegd, en daarmee was deze zevende etappe de langste in jaren. De eerste 140 kilometer waren relatief makkelijk, maar daarna bleef het op en af gaan tot aan de streep. Door de lengte en de onstuimige finale, waarin de renners onder andere de Signal d’Uchon omhoog moesten, had deze rit wel wat weg van een klassieker. Mannen als Mathieu van der Poel, Julian Alaphilippe en Wout van Aert werden op voorhand tot de favorieten gerekend, al kon ook een groep met sterke vluchters het tot het einde uitzingen.

Omvangrijke kopgroep met Van der Poel

Vanuit het vertrek was het meteen koers. Victor Campenaerts zorgde voor de eerste van een hele serie aanvallen, terwijl het tempo al gelijk moordend hoog lag. Ondanks een lichte tegenwind was het eerste halfuur aan een gemiddelde van 55 per uur afgelegd. Na veertig kilometer maakte zich een serieuze kopgroep los. Bij de 29 renners waren onder anderen gele trui Mathieu van der Poel, Wout van Aert, groene trui Mark Cavendish, Simon Yates, Toms Skujins, Matej Mohoric, Vincenzo Nibali en Philippe Gilbert. Alleen UAE Emirates, de ploeg van titelverdediger Tadej Pogačar, Israel Start-Up Nation, Groupama-FDJ, Arkéa Samsic en TotalEnergies hadden niemand van voren.

Samenstelling van de kopgroep

Wout van Aert, Mike Teunissen (Jumbo-Visma), Dylan van Baarle (INEOS Grenadiers), Vincenzo Nibali, Toms Skujins, Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), Kasper Asgreen, Mark Cavendish (Deceuninck-Quick-Step), Imanol Erviti, Ivan Garcia (Movistar), Patrick Konrad (BORA-hansgrohe), Christophe Laporte (Cofidis), Mathieu van der Poel, Xandro Meurisse (Alpecin-Fenix), Ruben Guerreiro, Magnus Cort (EF Education-First), Dorian Godon, Michael Schär (AG2R Citroën), Søren Kragh Andersen (DSM), Philippe Gilbert, Harry Sweeny, Brent Van Moer (Lotto Soudal), Matej Mohoric (Bahrain Victorious), Simon Yates (BikeExchange), Hugo Houle (Astana-Premier Tech), Victor Campenaerts (Qhubeka-NextHash), Jan Bakelants, Boy van Poppel (Intermarché-Wanty-Gobert) en Franck Bonnamour (B&B Hotels)

Hoewel verschillende ploegen ook de slag hadden gemist, was het in eerste instantie vooral UAE Emirates dat hard werkte om de ontsnapping terug te halen. Later stuurde ook TotalEnergies met Jérémy Cabot een mannetje naar de kop. Jumbo-Visma en INEOS Grenadiers bekeken grijnzend vanaf de tweede lijn hoe de ploeg van Pogačar zich binnenstebuiten keerde. Aanvankelijk bleef het verschil dertig seconden, uiteindelijk liepen de vluchters toch verder uit. In aanloop naar de tussensprint in Saint-Benin-d’Azy, na 115,4 kilometer koers, ging hun voorsprong al richting de vijf minuten.

Cavendish deed daar een gouden zaak voor het puntenklassement. Nadat Asgreen hem op gang trok, bleef de Britse sprinter Van Poppel en Mohoric voor. Cav pakte twintig punten en liep stevig uit op Jasper Philipsen, Nacer Bouhanni en Michael Matthews, die allemaal puntloos bleven. Vlak na de sprint loste Cavendish met Van Baarle, Skujins, Guerreiro en Godon plots uit de kopgroep. Terwijl de andere vier vluchters het gaatje naar de rest van de kopgroep weer konden dichtrijden, verloor Guerreiro steeds meer terrein. De Portugese renner van EF Education-Nippo kon niet meer van voren terugkeren en moest zich in het peloton laten terugzakken.

Mohoric en Van Moer sprinten om de bergpunten

Met nog negentig kilometer te gaan reed de koers de Morvan binnen, en in dit middelgebergte kregen de renners de eerste serieuze beklimming voor de wielen geschoven. Op de Côte de Château-Chinon kwam Mohoric voor Van Moer als eerste over de top en behaalde daar zijn eerste punten voor het bergklassement. Door het ontbreken van Ide Schelling lag voor de vluchters de bolletjestrui voor het oprapen. Na het bergsprintje reden de Sloveense renner en de Belg samen door en pakten zij een gaatje van twintig seconden. Het peloton volgde inmiddels op zesenhalve minuut.

Op 81 kilometer van de streep zetten Jumbo-Visma en INEOS Grenadiers zich ineens op kop van het peloton. Op de smalle wegen van de Morvan leken de ploegen van de klassementsrenners zo veel mogelijk van voren te willen zitten om uit de problemen te blijven. Even later temporiseerden de teams van Roglič, Carapaz en Thomas namelijk weer. Voor Mohoric en Van Moer stond toen al snel met de Côte de Glux-en-Glenne de volgende klim te wachten. Terwijl hun voorsprong op de andere aanvallers al een minuut bedroeg, kwam de Sloveense renner van Bahrain Victorious weer als eerste over de top.

In de afdaling ging Nibali in de tegenaanval, maar de ervaren Italiaan kreeg weinig ruimte van de anderen. In het heuvelachtige gebied naar de stad Autun, net buiten de Morvan, liet de volgende tegenaanval niet lang op zich wachten. Terwijl Cavendish vooraan loste met nog 53 kilometer te gaan, vielen Stuyven en Campenaerts aan. Na een korte achtervolging sloten zij aan bij Mohoric en Van Moer. Op de Côte de la Croix de la Libération werd Campenaerts vooraan gelost, waarna de andere drie samen verder reden. Bovenop pakte Mohoric weer twee punten, waarmee hij op gelijke hoogte als Schelling kwam.

Roglič lost uit het peloton

Op 23,8 kilometer van de streep werd begonnen aan de gevreesde Signal d’Uchon. Op het steile tweede deel van de klim ging Mohoric alleen verder. De beloftewereldkampioen van 2013 maakte een sterke indruk en verdubbelde op de top zijn puntentotaal in het bergklassement. Konrad was op de klim in de tegenaanval gegaan en kwam op een minuut als tweede over de top. Vlak achter hem kwam de groep-Van der Poel boven. Vanuit het peloton kwam op de klim dan het bericht dat Roglič werd gelost. Vier dagen na zijn harde val kon de nummer tien van het klassement niet meer volgen. Het was het sein voor Carapaz om te demarreren.

Mohoric kwam alleen over de top van de Côte de la Gourloye, de laatste klim, en bracht daarmee zijn puntentotaal in het bergklassement op elf. Daarachter waren Asgreen, Garcia, Bonnamour, Cort, Van Moer, Stuyven en Schär bij Konrad gekomen, terwijl Van der Poel samen met Van Aert in de tegenaanval ging. Van der Poel leek koste wat kost zijn gele tenue te willen verdedigen tegen Asgreen, die slechts op 1:49 achterstand stond. Terwijl Mohoric zich verzekerde van de dagzege, sloten Van der Poel en Van Aert nog aan bij de achtervolgende groep. Ondanks de lange dag en de zware finale, wist de Nederlander nog naar de vierde plaats te sprinten.

Carapaz maakte op de Signal d’Uchon nog indruk met zijn aanval, maar uiteindelijk schoot de Ecuadoraan weinig met zijn inspanning op. Vlak voor de streep werd de kopman van INEOS Grenadiers ingelopen door het peloton, dat ruim vijf minuten na Mohoric over de streep kwam. Roglič kwam op ruim negen minuten als 65e over de streep, waarmee hij vier minuten op de andere klassementsrenners verloor. In het algemeen klassement, waar Van der Poel nog altijd aan de leiding staat, is de Sloveense kopman van Jumbo-Visma nu de nieuwe nummer 33. Zijn achterstand op het geel bedraagt meer dan negen minuten.