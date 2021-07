Tour 2021: Michael Woods stapt af met oog op Olympische Spelen

Nu de bolletjestrui definitief uit zicht is, heeft Michael Woods besloten om uit de Tour de France te stappen. De Canadees van Israel Start-Up Nation verlaat de Tour om te herstellen van zijn eerdere valpartijen en zich klaar te stomen voor de Olympische Spelen.

De 34-jarige Woods begon met klassementsambities aan de Tour, maar daar kon na één etappe al een streep door aangezien Woods betrokken was bij de massale valpartij vlak voor de slotklim in Landerneau. De Canadese klimmer ging vervolgens op jacht naar winst in het bergklassement en deed tot en met de laatste bergrit mee om de bolletjestrui.

Uiteindelijk moest Woods zijn meerdere erkennen in onder meer Tadej Pogačar, die op de slotklim naar Luz Ardiden in extremis nog de bergtrui wist te veroveren. Woods bleef zo met lege handen achter. De Canadees werd wel derde in de etappe naar Le Grand-Bornand en vijfde in de door Bauke Mollema gewonnen rit met aankomst in Quillan.

Woods heeft nu zijn pijlen gericht op de Olympische wegwedstrijd in Tokio. De klimmer wist in het verleden al goed te presteren in zware eendaagse wedstrijden. Zo veroverde hij op het WK in Innsbruck de bronzen medaille achter wereldkampioen Alejandro Valverde en runner-up Romain Bardet.