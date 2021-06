Tour 2021: Marc Soler niet meer van start met breuken in arm

Marc Soler zal morgen niet meer van start gaan in de tweede etappe van de Tour de France. De Spanjaard van Movistar raakte betrokken bij de eerste massale valpartij. Medisch onderzoek heeft uitgewezen dat hij bij die crash de radiuskop in de elleboog van beide armen heeft gebroken.

De 27-jarige Catalaan wist ondanks de breuken de etappe te finishen. Als allerlaatste renner passeerde hij de top van Côte de la Fosse aux Loups, bijna 25 minuten later dan ritwinnaar Julian Alaphilippe.

Kopman Miguel Ángel López en Alejandro Valverde werden door de tweede grote valpartij gehinderd. Beide renners bleven ongeschonden, maar verloren bijna twee minuten op de concurrentie.

Confirmamos que @solermarc93 ha sufrido fracturas en las dos cabezas de radio y la cabeza del cúbito izquierdo tras caída en el #TDF2021. ¡Ánimo!

We sadly confirm Marc Soler has fractured both arms’ radial heads and his left ulnar head after today’s @letour. Get well soon, mate!

— Movistar Team (@Movistar_Team) June 26, 2021