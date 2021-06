Tour 2021: Marc Hirschi verbijt de pijn en gaat van start in tweede etappe

UAE Emirates zag gisteren tijdens de openingsetappe van de Tour de France Marc Hirschi zijn schouder uit de kom halen bij een valpartij. De Zwitser kende geen al te beste nachtrust, maar zal vandaag toch aan de start staan van de tweede etappe.

Hirschi was betrokken bij de massale valpartij vlak voor de slotklim in finishplaats Landerneau. De Zwitserse allrounder maakte een flinke smak en kwam in de graskant terecht. De 22-jarige Hirschi had zijn schouder uit de kom, wist nog wel op eigen kracht de finish te bereiken, maar had na afloop nog altijd veel pijn.

“Maar er zijn geen breuken of andere blessures vastgesteld”, liet zijn werkgever gisteren weten. “Morgen (vandaag, red.) zullen we bepalen of hij fit genoeg is om te starten.” Hirschi bleef ook in de avond en s’ nachts last houden van zijn schouder, maar gaat het vandaag toch proberen. Dat meldt UAE Emirates zojuist via social media.