Tour 2021: Lotto Soudal raakt ook Jasper De Buyst kwijt

Jasper De Buyst heeft tijdens de negende etappe van de Tour de France opgegeven. De coureur van Lotto Soudal haalde in de regenachtige Alpenetappe de finish in Tignes niet.

Na de eerdere, noodgedwongen, opgave van Caleb Ewan betekent de opgave van De Buyst de tweede uitvaller van Lotto Soudal in deze Ronde van Frankrijk. De Buyst had na het uitvallen van Ewan eigenlijk geen doel meer. Hij was vooraf aangewezen als de lead-out voor Ewan.

Eerder op de dag gaven ook Primoz Roglic, Mathieu van der Poel (allebei DNS), Nans Peters en Tim Merlier (allebei DNF) op in de Tour de France.