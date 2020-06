‘Tour 2021 kent Vogezenrit met finish op La Planche des Belles Filles’ donderdag 11 juni 2020 om 16:03

De organisatie van de Tour de France heeft voor dit jaar een tijdrit uitgetekend met finish op La Planche des Belles Filles. Volgens het lokale L’Alsace is de kans groot dat de Vogezenklim ook volgend jaar zijn opwachting zal maken in de Ronde van Frankrijk.

De lokale autoriteiten zouden al een overeenkomst hebben gesloten met Tourorganisator ASO om in 2021 een bergetappe te organiseren door de Vogezen met finish op La Planche des Belles Filles. De renners moeten dan starten in Gérardmer, om vervolgens over de Col de Bramont en de Grand Ballon te trekken.

De Grand Ballon (12 km aan 7,1%) is op dit moment niet toegankelijk voor fietsers vanwege wegwerkzaamheden, maar de bedoeling is dat de renners volgend jaar helemaal naar de top rijden, om vervolgens af te dalen richting de allesbelissende La Planche des Belles Filles. Deze klim werd in 2012 voor het eerst gebruikt door de Tourorganisatie.

Chris Froome won acht jaar geleden voor het eerst op deze steile Vogezenklim. Verder wisten Vincenzo Nibali, Fabio Aru en Dylan Teuns te zegevieren op de top. Teuns versloeg vorig jaar zijn Italiaanse vluchtgezel Giulio Ciccone na een spannende finale. Zeker is dat de Tour volgend jaar start in de Deense hoofdstad Kopenhagen.