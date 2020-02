Tour de France 2021 presenteert eerste drie etappes in Denemarken dinsdag 4 februari 2020 om 14:20

Het was al bekend dat de Tour de France 2021 zal starten in Denemarken, maar vandaag werden ook de eerste drie etappes op Deens grondgebied gepresenteerd. Op vrijdag 2 juli beginnen de renners met een individuele tijdrit in hoofdstad Kopenhagen, gevolgd door twee relatief vlakke etappes naar respectievelijk Nyborg en Sønderborg.

De internationale wielerpers verzamelde zich vandaag in Velje, niet geheel toevallig de startplaats van de laatste etappe over het Deense vasteland, aangezien Tourbaas Christian Prudhomme hier de eerste drie etappes tot in detail presenteerde. Zoals bekend begint de Tour van 2021 met een individuele tijdrit van dertien kilometer in de straten van Kopenhagen, volgens organisator ASO ‘de beste wielerstad ter wereld’.

De openingstijdrit is over het algemeen vlak en biedt dus kansen aan pure tijdritspecialisten als Rohan Dennis, Filippo Ganna en Tony Martin. De tweede etappe is ten westen van Kopenhagen en voert het peloton over 190 kilometer van Roskilde naar Nyborg. Het is tijdens de eerste rit-in-lijn vooral uitkijken naar de passage over de achttien(!) kilometer lange Grote Beltbrug, tussen Funen en Seeland.

Kansen voor de sprinters?

De renners hebben voor de passage over de Grote Beltbrug al enkele klimmetjes afgewerkt met de Côte d’Asnæs Indelukke, de Côte d’Høve Stræde en de Côte de Karup Strandbakke. De laatste kilometers zijn echter redelijk vlak, waardoor we een razendsnelle finale mogen verwachten richting de finish in Nyborg.

De derde en laatste etappe in Denemarken gaat van Vejle naar Sønderborg over 170 kilometer. Onderweg is het nog even klimmen geblazen met drie – niet al te lange en steile – klimmetjes, maar het parcours is voor de aanvallers waarschijnlijk niet lastig genoeg om een sprint te ontlopen. Een leuk weetje: Kopenhagen zorgt voor de meest noordelijke Tourstart ooit, zeven jaar na het Grand Départ in het Britse Yorkshire. Het is voor de eerste keer dat de Ronde van Frankrijk start in Denemarken.

Eerste drie etappes Tour de France 2021 (2 juli-25 juli)

02/07 – Etappe 1: Kopenhagen – Kopenhagen (13 km)

03/07 – Etappe 2: Roskilde – Nyborg (199 km)

04/07 – Etappe 3: Veijle – Sønderborg (182 km)