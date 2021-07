Tour 2021: Gevallen Nicholas Dlamini komt bijna uur na tijdslimiet over de streep

Met applaus kwam hij over de streep in Tignes. Nicholas Dlamini kwam eerder in de negende etappe van de Tour de France ten val, maar opgeven wilde de Zuid-Afrikaan van Qhubeka NextHash niet. Om 19.01 uur, bijna een uur na het verstrijken van de tijdslimiet, passeerde hij alsnog de finish.

De tijdslimiet was neergezet op 37.20 minuten nadat ritwinnaar Ben O’Connor de eindstreep had gepasseerd. Dat was om klokslag 18.15 uur. Enkele renners kwamen slechts een paar minuten tekort: Arnaud Démare kwam bijvoorbeeld vier minuten na het verstrijken van de limiet over de finish.

Het was echter wachten op Nic Dlamini. De coureur van Qhubeka NextHash was eerder in de loodzware bergetappe, verreden in regenachtige en koude omstandigheden, ten val gekomen. Maar in de bezemwagen stappen? Nee, dat deed hij niet. Even na 19.00 uur rolde hij over de streep.

Voor Dlamini waren het zijn laatste meters in de Tour de France. Hij is officieel buiten tijd geëindigd en zal dus uit het klassement geschrapt worden.

Le héros du jour @nich_dlamini qui a tenu à franchir la ligne, 1 heure et 24 minutes après le vainqueur. Respect #TDF2021 #LesRP pic.twitter.com/PkA5LIkwLh — Florian Pigeon (@Flopigeon) July 4, 2021