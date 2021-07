Tour 2021: Franck Bonnamour ontvangt Prijs voor de Superstrijdlust

De Prijs voor de Superstrijdlust is naar Franck Bonnamour gegaan. De renner van B&B Hotels is door de Franse jury en het publiek verkozen boven onder meer Wout Poels en Wout van Aert.

Bonnamour was deze Tour de France veelvuldig in de aanval te zien. Vrijdag zat hij nog mee in de beslissende vlucht naar Libourne, maar kon hij geen potten breken.

Meer indruk maakte de 26-jarige Fransman in de bergen en heuvels. Daar wist hij in totaal vier keer bij de eerste tien te rijden, met twee vijfde plaatsen in Tignes en Saint-Gaudens als beste resultaat.

Bonnamour volgt op de erelijst Marc Hirschi op. De 22-jarige Zwitser reed dit jaar minder aanvallend dan een jaar eerder, omdat hij kopman Tadej Pogacar moest bijstaan.