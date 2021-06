Tour 2021: EF Education-Nippo maakt als laatste ploeg selectie bekend

EF Education-Nippo heeft als laatste van de 23 ploegen de selectie voor de Tour de France geopenbaard. De Amerikaanse formatie rekent in de rittenkoers op kopman Rigoberto Urán, die onlangs nog van zich liet horen met ritwinst en een goede einduitslag in de Ronde van Zwitserland.

Voor Urán wordt het zijn achtste deelname aan de Tour de France. De ervaren Colombiaanse klimmer werd al eens tweede en vorig jaar in de schaduw van de strijd om de gele trui behaalde hij de achtste plaats. Met Magnus Cort en Michael Valgren krijgt hij vooral Deense ervaring met zich mee.

Sergio Higuita en Neilson Powless stonden allebei al een keer aan de start van de Tour. Zij moeten Urán vooral in de bergen bijstaan. Voor tijdritspecialist Stefan Bissegger, de Duitser Jonas Rutsch en rasaanvaller Ruben Guerreiro wordt het hun debuut in de Ronde van Frankrijk.

“Het motiveert mij om weer aan de start te staan van de Tour”, kijkt Urán vooruit. “Ik zal meer dan mijn best doen en we hebben een heel goede ploeg. In Zwitserland was ik beter dan ik had verwacht. Als je wint, geeft dat extra motivatie voor de Tour de France. Ik zal mijn positie dag per dag bekijken. Het is een lange wedstrijd en alles kan gebeuren. Ik hoop dat ik fit blij en dat alles goed gaat.”

Selectie EF Education-Nippo voor de Tour de France 2021 (26 juni-18 juli)

Stefan Bissegger

Magnus Cort

Ruben Guerreiro

Sergio Higuita

Neilson Powless

Jonas Rutsch

Rigoberto Urán

Michael Valgren