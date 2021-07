Tour 2021: Edvald Boasson Hagen buiten tijd in Andorra la Vella

TotalEnergies zal het in de laatste Tourweek moeten stellen zonder Edvald Boasson Hagen. De ervaren Noor bereikte nog wel de finish in Andorra la Vella, maar haalde de tijdslimiet niet. Boasson Hagen is de 37ste uitvaller in de Ronde van Frankrijk.

De 34-jarige Boasson Hagen wist aanvankelijk lang mee te gaan in het peloton, maar moest op een gegeven moment zwalkend de grote groep laten gaan. De Noor reed nog wel verder richting de streep in Andorra la Vella, maar bereikte de finish na het overschrijven van de tijdslimiet en moet dus naar huis.

Boasson Hagen was bezig aan een geruisloze Tour, al zagen we de sterke sprinter wel een keer in de aanval, overigens zonder succes. Zijn beste uitslag is een twaalfde plaats in de twaalfde etappe naar Nîmes. De renner van TotalEnergies maakte die dag deel uit van de vroege vlucht.

Boasson Hagen, in het verleden nog winnaar van Touretappes, is de eerste renner van TotalEnergies die het strijdtoneel vroegtijdig moet verlaten. Eerder vandaag besloot ook Nacer Bouhanni van Arkéa-Samsic uit de wedstrijd te stappen.