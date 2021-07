Tour 2021: Gehavende Nacer Bouhanni verlaat de ronde

Nacer Bouhanni zal de Tour de France dit jaar niet uitrijden. De sprinter van Arkéa-Samsic, die zwaar ten val kwam in de dertiende etappe, moest al bijzonder vroeg lossen in de rit naar Andorra en zag na goed tachtig kilometer koers het heilloze van zijn missie in.

Arkéa Samsic zag vrijdag zowel Nacer Bouhanni als Warren Barguil vallen op weg naar Carcassonne. Bouhanni moest zich na de etappe laten onderzoeken, maar daarbij werden geen breuken vastgesteld. Wel liep hij meerdere kneuzingen aan de rug en brandwonden aan de knie, handen en billen op. Barguil besloot een dag na de valpartij niet meer te starten.

Bouhanni ging op karakter wel door en wist zaterdag nog de finish te bereiken van de rit met aankomst in Quillan, maar vandaag moest de Franse sprinter al bijzonder vroeg het peloton laten gaan. Bouhanni besloot niet zomaar op te geven en reed kilometerslang moederziel voor de bezemwagen uit, maar besefte na de tussensprint in Olette dat de achterstand al te groot was.

En zo komt er voor Bouhanni een vroegtijdig einde aan zijn vierde Tour de France. Alleen in 2017 wist de rappe man de finish in Parijs te bereiken. De sprinttroef van Arkéa-Samsic wist de afgelopen weken naar meerdere ereplaatsen te sprinten. Zo werd hij tweede in Fougères, derde in Pontivy en Châteauroux en vierde in Valence.