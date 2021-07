Tour 2021: Dit zijn de verschillen tussen de favorieten na de eerste Alpenrit

Na acht etappes in de Tour de France ligt Tadej Pogačar al een straatlengte voor op de concurrentie. Na zijn demonstratie in Le Grand-Bornand werd nog maar eens duidelijk dat Pogačar de grote man in deze ronde is. De strijd om de podiumplekken ligt daarentegen nog helemaal open.

Wout van Aert staat nog ruim op de tweede plaats, maar daarachter liggen de plekken drie (Alexey Lutsenko) tot en met negen (David Gaudu) heel dicht bij elkaar. Wilco Kelderman staat zevende.

Tijdsverschillen na de eerste Alpenrit

1. Tadej Pogačar – gele trui

2. Wout van Aert op 1m48s

3. Alexey Lutsenko op 4m38s

4. Rigoberto Uran op 4m46s

5. Jonas Vingegaard op 5m00s

6. Richard Carapaz op 5m01s

7. Wilco Kelderman op 5m13s

8. Enric Mas op 5m15s

9. David Gaudu op 5m52s

10. Pello Bilbao op 6m41s

11. Sergio Henao op 7m16s

12. Guillaume Martin op 7m28s

13. Aurelien Paret-Peintre op 7m33s

14. Ben O’Connor op 8m13s

15. Wout Poels op 8m51s

16. Bauke Mollema op 11m35s

17. Simon Yates op 12m13s

18. Dylan Teuns op 12m35s

19. Mattia Cattaneo op 12m39s

20. Esteban Chaves op 12m51s

24. Julian Alaphilippe op 18m51s

27. Richie Porte op 22m01s

28. Steven Kruijswijk op 22m09s

29. Nairo Quintana op 23m49s

31. Miguel Ángel López op 26m15s

51. Primoz Roglic op 39m45s