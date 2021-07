Tour 2021: Dit zijn de verschillen na Le Creusot

De heuveletappe naar Le Creusot heeft weer voor veel verschillen gezorgd in het klassement van de Tour de France. Doordat de lange vlucht wegbleef, behield Mathieu van der Poel zijn gele trui en schoven Wout van Aert, Kasper Asgreen, Matej Mohoric en Vincenzo Nibali op in de top-10. Primož Roglič kende een beroerde dag en zakte naar de 33e plaats in de strijd om het geel.

Verschillen tussen de klassementsrenners

1. Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) – gele trui

2. Wout van Aert (Jumbo-Visma) op 30s

3. Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick-Step) op 1m49s

4. Matej Mohoric (Bahrain Victorious) op 3m01s

5. Tadej Pogačar (UAE Emirates) op 3m43s

6. Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo) op 4m12s

7. Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick-Step) op 4m23s

8. Alexey Lutsenko (Astana-Premier Tech) op 4m56s

9. Pierre Latour (TotalEnergies) op 5m03s

10. Rigoberto Urán (EF Education-Nippo) op 5m04s

11. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) op 5m18s

12. Richard Carapaz (INEOS Grenadiers) op 5m19s

13. Geraint Thomas (INEOS Grenadiers) op 5m29s

14. Wilco Kelderman (BORA-hansgrohe) op 5m31s

15. Enric Mas (Movistar) op 5m33s

16. Bauke Mollema (Trek-Segafredo) op 5m43s

17. Jakob Fuglsang (Astana-Premier Tech) op 5m51s

19. David Gaudu (Groupama-FDJ) op 6m10s

21. Sergio Higuita (EF Education-Nippo) op 6m41s

22. Pello Bilbao (Bahrain-Victorious) op 6m59s

23. Esteban Chaves (BikeExchange) op 6m59s

25. Richie Porte (INEOS Grenadiers) op 7m33s

26. Lucas Hamilton (BikeExchange) op 7m34s

27. Emanuel Buchmann (BORA-hansgrohe) op 8m06s

28. Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma) op 8m14s

29. Ben O’Connor (AG2R Citroën) op 8m31s

30. Guillaume Martin (Cofidis) op 8m52s

31. Miguel Ángel López (Movistar) op 8m55s

32. Aurélien Paret-Peintre (AG2R Citroën) op 8m57s

33. Primož Roglič (Jumbo-Visma) op 9m11s

34. Louis Meintjes (Intermarché-Wanty-Gobert) op 9m15s

37. Wout Poels (Bahrain-Victorious) op 10m45s

44. Alejandro Valverde (Movistar) op 13m48s

45. Simon Yates (BikeExchange) op 13m57s

61. Nairo Quintana (Arkéa Samsic) op 19m42s

63. Dan Martin (Israel Start-Up Nation) op 20m03s

97. Michael Woods (Israel Start-Up Nation) op 30m47s

116. Tao Geoghegan Hart (INEOS Grenadiers) op 37m17s