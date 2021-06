Tour 2021: Opgave Jack Haig, Caleb Ewan naar het ziekenhuis

De finale van de derde etappe van de Tour de France heeft de nodige slachtoffers opgeleverd. Caleb Ewan kwam hard ten val in de laatste rechte lijn en is afgevoerd naar het ziekenhuis. Ook was er slecht nieuws voor Bahrain Victorious, dat kopman Jack Haig zag opgeven.

Haig was betrokken bij een valpartij in de laatste tien kilometer van de finish. De klimmer lag lang op de grond en had snel medische assistentie nodig. Uiteindelijk zou hij de finish in Pontivy niet halen.

Caleb Ewan werd na een valpartij op 200 meter van de finish, waarbij hij ook in aanraking kwam met Peter Sagan en de Slowaak meenam in de val, afgevoerd naar het ziekenhuis. De Australiër haalde de finish niet, maar zal wel worden opgenomen in het klassement.

Update 18.52 uur

Caleb Ewan heeft de Tour de France met een sleutelbeenbreuk moeten verlaten.