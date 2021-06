Tour 2021: ASO-directeur Prudhomme reageert op hectische derde etappe

Christian Prudhomme heeft dinsdag, voorafgaand aan de vierde etappe, voor het eerst gereageerd op de chaotische finale van de derde rit van de Tour de France. De president van de ASO was na de veelbesproken finale niet bereikbaar voor de pers. “Ik begrijp de emotie bij de renners. Zij zijn degenen die vallen. Dat die emotie loskomt, is volkomen logisch”, reageert Prudhomme bij de NOS.

De ASO-directeur stelt dat de Tour de France wel degelijk rekening houdt met de veiligheid van de renners. “De parcoursen worden gemaakt door oud-renners die weten hoe erg vallen is. Twintig jaar geleden kwam Thierry Gouvenou (nu parcoursbouwer bij ASO, red.) in de Tour na een val over de meet, met een witte tulband van verband waar zijn bloed doorheen kwam”, noemt hij een voorbeeld. “Wij geven dus om veiligheid, maar er zijn meerdere redenen voor de valpartijen.”

Prudhomme somt enkele oorzaken op van de diverse valpartijen. “Ze komen onder meer door het verzet, misschien moeten we dat maximaliseren. Maar het komt ook door het gedrag van renners, door de nervositeit in het peloton die hoort bij de Tour de France. Dat hoort helaas bij ’s werelds grootste koers”, vertelt hij.

‘Er zal altijd gevaar zijn, maar de emotie is begrijpelijk’

“En het kan aan het parcours liggen”, geeft Prudhomme aan. Volgens hem heeft de ASO diverse inspanningen gedaan om de finale veilig te maken. “In de finale van gisteren waren drie middenbermen verwijderd, waarvan er eentje 100 meter lang was. Er is een rotonde geplaveid en er zijn putdeksels verwijderd. De weg lag er gisteren heel anders bij dan de inwoners van Pontivy gewend zijn.”

“We rijden over wegen die niet van ons zijn”, gaat de grote man van de organisatie verder. “De valpartijen van gisteren kwamen niet door de weg. Er zal namelijk altijd gevaar zijn. Maar de emotie bij de renners is begrijpelijk. Wij vinden het ook heel erg om renners te zien vallen.”