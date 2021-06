Parcoursbouwer Gouvenou: “We houden straks geen finish meer over”

Er heerst veel onvrede in het Tourpeloton na de talloze valpartijen in de finale van de derde etappe met aankomst in Pontivy. ‘Het parcours was te gevaarlijk’, was een veelgehoorde zin na afloop van de rit. De Franse sportkrant L’Équipe besloot eens te polsen bij parcoursbouwer Thierry Gouvenou.

Marc Madiot, de ploegbaas van Groupama-FDJ, reageerde na afloop van de etappe furieus. “Dit is geen wielrennen meer. Op deze manier kunnen we niet doorgaan. We moeten dingen gaan veranderen. Of het nu gaat om materiaal, trainingen, de oortjes… Er moet iets veranderen, wat dit gaat niet goed zo. Als we dat niet doen, gaan er doden vallen. Het is wielrennen onwaardig.”

Volgens Gouvenou, die verantwoordelijk is voor het Tourparcours, wordt het steeds moeilijker om een goede route uit te tekenen. “Voor de etappe van gisteren moesten we bijvoorbeeld al Lorient, Lanester, Hennebont en Plouay schrappen als mogelijke finishplaatsen aangezien het te gevaarlijk was. Het begint steeds moeilijker te worden.”

“We hebben geen steden meer zonder rotondes, verkeerseilanden en wegversmallingen. Tien jaar geleden waren er nog 1100 gevaarlijke plekken tijdens de Tour, tegenwoordig zijn dat er 2300. Als de veiligheidsmaatregelen in de toekomst nog strenger worden, houden we straks geen finish meer over”, aldus Gouvenou.