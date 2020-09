Tour 2020: Wout van Aert klopt Bol in wandeletappe naar Privas, Yates nieuwe leider woensdag 2 september 2020 om 17:40

Wout van Aert heeft Privas de vijfde etappe van de Tour de France op zijn naam geschreven. Na een ongebruikelijk gesloten rit klopte de Belgische renner van Jumbo-Visma Cees Bol in de sprint. Adam Yates nam het geel over van Julian Alaphilippe, die een tijdstraf kreeg.

De vijfde dag van de Tour de France begon in Alpenstad Gap, waar Matteo Trentin vorig jaar in zijn Europese kampioenstrui solo de overwinning behaalde. Daarvandaan trok de karavaan in voornamelijk dalende lijn over 183 kilometer naar het in de Ardèche gelegen Privas, dat slechts een keer eerder etappeplaats was. In 1966 ging hier de vijftiende rit naar Bourg-d’Oisans van start, die onder erbarmelijke weersomstandigheden solo werd gewonnen door Luis Otaño.

Op andere dagen werd vanuit het vertreksein direct gedemarreerd, maar nu ging de etappe kalm van start. Na vier kilometer was Kasper Asgreen de eerste die wat afstand nam en de Deense kampioen zag Thomas De Gendt aanhaken, maar beide renners lieten zich vlug weer inlopen. Het peloton deed het met 40 per uur rustig aan en gegroepeerd werd naar de tussensprint in L’Épine gereden, na 48 kilometer.

Opwinding aan de tussensprint

In aanloop naar de tussensprint werd het tempo opgevoerd, wat voor het eerst voor opwinding in deze etappe zorgde. Sam Bennett kwam als eerste over de streep, voor zijn ploeggenoot Michael Mørkøv die daarmee belangrijke punten wegkaapte voor de concurrentie. Groene trui Peter Sagan kwam achter Caleb Ewan als vierde door, waardoor hij de koppositie in het puntenklassement aan de Ierse sprinter van Deceuninck-Quick Step moest afstaan.

Nadat de punten waren verdeeld, keerde de rust terug in het peloton. De renners reden geclusterd door de Drôme naar het Rhônedal, waar na 130 eentonige kilometers de Col de Serre Colon lag. Daar liet Benoît Cosnefroy zijn bolletjestrui zien voor het verzamelde publiek op de top en raapte het enige puntje op. De AG2R-renner nam na het passeren van de streep zijn plek weer in tussen zijn collega’s.

Bij het ingaan van de laatste 50 kilometer werd de snelheid opgeschroefd in deze ongebruikelijk gesloten Touretappe. Tijdens de passage van Rhônestad Montélimar, 35 kilometer van de streep, werd de wedstrijd opgeschrikt door een valpartij van Sepp Kuss. De klimmer van Jumbo-Visma schoof onderuit bij een vluchtheuvel, maar kon met enkele kleerscheuren zijn weg weer hervatten en achteraan aansluiten in het peloton.

Gegroepeerd naar de finale

Ondanks de tempoversnelling in het Rhônedal, dat berucht is om de Mistral, bleef het pak samen. Eenmaal de Rhône overgestoken lag de tweede, en tevens laatste, klim op de route. Ook op deze Côte de Saint-Vincent-de-Barrès werd Cosnefroy het enige punt voor de bergtrui gegund, waar hij zijn totaal mee uitbreidde tot 23 punten. Daarna was het nog zestien kilometer tot de aankomst in Privas.

Op achtenhalve kilometer van de streep begon INEOS Grenadiers plots gas te geven. De Britse ploeg zag dat de mannen van Jumbo-Visma wat verder naar achter zaten en probeerde het op de kant te zetten. De concurrentie liet zich echter niet verrassen. De geel-zwarte formatie stormde naar de kop van het peloton en stelde haar treintje op naast dat van INEOS Grenadiers. Dan was het de kilometers aftellen naar de streep.

Op drie kilometer van het einde namen de sprintersploegen het commando over. Team Sunweb leidde het pak vervolgens onder de rode vod door voor Cees Bol. De Nederlandse sprinter vocht een verbeten duel uit met Wout van Aert, die uiteindelijk aan het langste eind trok. Voor de Belg van Jumbo-Visma was het zijn tweede etappezege in de Tour, nadat hij vorig jaar in Albi ook al eens de beste was.