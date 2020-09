Tour 2020: Adam Yates nieuwe leider na tijdstraf Julian Alaphilippe woensdag 2 september 2020 om 18:07

Adam Yates is de nieuwe leider in de Tour de France. De Britse ronderenner kreeg na de derde rit naar Privas het geel uitgereikt, nadat Julian Alaphilippe met een tijdstraf werd bestraft.

Alaphilippe kreeg een tijdstraf van twintig seconden aan zijn broek, omdat hij tegen de regels in de laatste twintig kilometer van de wedstrijd een bidon had aangepakt. Daardoor zakte de Franse allrounder van Deceuninck-Quick Step van de eerste naar de zestiende positie in het algemeen klassement.

Zijn straf was goed nieuws voor Yates. De Brit was de nummer twee in het klassement sinds zijn derde plaats in de tweede etappe naar Nice. Nu Alaphilippe wegviel van de koppositie, schoof de coureur van Mitchelton-Scott door naar de leiding.

Is this the moment that cost Julian Alaphilippe the yellow jersey??#TDF2020 Watch The Breakaway for all the best reaction, on Eurosport Player pic.twitter.com/vorVNKSxj8 — Eurosport UK (@Eurosport_UK) September 2, 2020

Suite à une décision des commissaires, Julian Alaphilippe est sanctionné de 20 secondes de pénalité pour ravitaillement non-autorisé. Adam Yates devient le nouveau Maillot Jaune. #TDF2020 — Tour de France™ (@LeTour) September 2, 2020