Tour 2020: Team Sunweb met kopman Bol, debutant Nieuwenhuis en vrijbuiters

Team Sunweb heeft haar huiswerk voor de Tour de France klaar. De Duitse formatie mikt vol op dagsucces in de overgangsritten en de massasprints. In een vrije jonge ploeg zijn Tiesj Benoot, Cees Bol en ex-beloftenwereldkampioen Marc Hirschi de lichtpunten. Crosser Joris Nieuwenhuis maakt zijn debuut.

De ploeg van teammanager Iwan Spekenbrink heeft haar team ingedeeld in drie kernen. Alle renners die de Tour de France zullen rijden, rijden ook vrijwel allemaal gezamenlijk Strade Bianche, Milaan-San Remo en het Critérium du Dauphiné. Daarna volgt dus de Ronde van Frankrijk, waarna dezelfde kern zich gaat voorbereiden op de Vlaamse klassiekers. Orgelpunt daarin zijn de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

Sprinttrein

De 24-jarige Bol won eerder dit jaar een rit in de Volta ao Algarve en heet tijdens de Tour de sprintkopman van Team Sunweb. Zijn trein zal bestaan uit Jasha Sütterlin, Søren Kragh Andersen, Joris Nieuwenhuis en lead out Nikias Arndt. Benoot, Hirschi en Nicholas Roche maken de selectie compleet. “Het is ons doel om daar een dagsucces te boeken in de sprints en door offensief te rijden”, stipt sportief directeur Rudi Kemna aan.

De Noord-Hollandse sprinter zal de Tour – net als de overige zeven renners – voorbereiden via een hoogtestage in het Oostenrijkse Kühtai, waar sponsor Sunweb een maand lang een hotel heeft afgehuurd. De Nederlands sprinter rijdt daarna Milaan-San Remo, Dwars door het Hageland en mogelijk het NK op de weg. Daarover vertelt hij in een kersverse aflevering van WielerFlits Update meer. Die volgt later vandaag.

Team Sunweb voor Tour de France 2020

Søren Kragh Andersen

Nikias Arndt

Tiesj Benoot

Cees Bol

Marc Hirschi

Joris Nieuwenhuis

Jasha Sütterlin

Nicholas Roche

Lees ook: