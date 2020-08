Tour 2020: Slechts zeven Nederlanders aan de start in Nice vrijdag 28 augustus 2020 om 08:30

Er staan dit jaar zeven Nederlanders aan de start van de Tour de France. Dat zijn er vier minder dan vorig jaar, terwijl in 2018 nog veertien landgenoten aan het vertrek stonden van de Franse rittenkoers.

Vijf jaar geleden bestond het Tourpeloton zelfs uit twintig Nederlanders, een groot verschil met de zeven renners die nu de Nederlandse eer moeten hooghouden. De laatste keer dat er minder dan tien Nederlanders aan de start stonden, was in 2010. Destijds begon het Franse wielerspektakel in Rotterdam, maar namen slechts acht landgenoten deel aan de Tour.

De laatste keer dat er zeven Nederlanders meededen aan de Ronde van Frankrijk was in 2007, toen Londen de startplaats was. Het hoogste aantal van de laatste jaren werd behaald in 2015. Tijdens het Grand Départ in Utrecht begonnen toen twintig Nederlanders aan de Tour.

Jumbo-Visma en Team Sunweb leveren dit jaar de meeste Nederlanders, al kun je met twee renners per ploeg moeilijk spreken van een hofleverancier. De andere deelnemers komen uit voor Trek-Segafredo, INEOS Grenadiers en Bahrain McLaren.

Nederlanders in de Tour de France 2020

Dylan van Baarle (INEOS Grenadiers)

Cees Bol (Team Sunweb)

Tom Dumoulin (Jumbo-Visma)

Robert Gesink (Jumbo-Visma)

Bauke Mollema (Trek-Segafredo)

Joris Nieuwenhuis (Team Sunweb)

Wout Poels (Bahrain McLaren)

Aantal Nederlanders in de Tour de France, laatste tien jaar

In 2019: 11

In 2018: 14

In 2017: 15

In 2016: 15

In 2015: 20

In 2014: 17

In 2013: 17

In 2012: 18

In 2011: 12

In 2010: 8

