Tour 2020: Pogacar klopt Roglic op Grand Colombier, Bernal zakt door het ijs in bergrit zondag 13 september 2020 om 17:25

Tadej Pogacar heeft de vijftiende etappe met aankomst op de Grand Colombier gewonnen. De kopman van UAE Emirates was na een 174,5 kilometer lange bergrit met drie beklimmingen als eerste over de streep op de col van buitencategorie. Gele trui Primoz Roglic eindigde als tweede. De grote verliezer van de dag was titelverdediger Egan Bernal, die minuten aan zijn broek gesmeerd kreeg.

Snel eerste uur

Na een razendsnel openingsuur, waarin meer dan 53 kilometer werd afgelegd, wist een kopgroep van tien renners weg te rijden. Matteo Trentin, Simon Geschke (CCC), Jesus Herrada (Cofidis), Niccolo Bonifazio (Total Direct Energie), Kevin Ledanois (Arkéa-Samsic), Michael Gogl (NTT), Marco Marcato (UAE Emirates), Pierre Rolland (B&B Hotels-Vital Concept) kregen de ruimte van Jumbo-Visma.

Eerdere uitvalspogingen van onder meer Mads Pedersen, Peter Sagan en Sam Bennett liepen op niets uit. Sergio Higuita was de meest ongelukkige renner van het eerste uur: de kampioen van Colombia kwam door een opmerkelijke manoeuvre van Bob Jungels hard ten val en moest opgeven.

Na 58 kilometer lag de tussensprint, waar Trentin vanuit de vlucht 20 punten oppakte. Drie minuten later wist groene trui Bennett de sprint van het peloton te winnen. Hij liep daardoor twee punten uit op Sagan, omdat ook Michael Mørkøv nog een punt afsnoepte van de Slowaak. Na die tussensprint liep de voorsprong van de tien koplopers op naar vier en een halve minuut.

Peloton dunt uit op eerste twee beklimmingen

Dat was ook de voorsprong van de kopgroep aan de voet van de eerste klim van de dag, de Montée de la Selle de Fromentel (11,1 km aan 8,1%). In de kopgroep bleken Geschke, Rolland en Herrada de beste klimmers. De Spanjaard pakte op de top de bergpunten voor Rolland. In het peloton werd het tempo al flink opgevoerd. Aanvallen bleven uit, al moesten diverse knechten lossen.

Egan Bernal raakte onder meer Richard Carapaz (eerder in de rit gevallen), Dylan van Baarle en Andrey Amador kwijt op het moment dat UAE Emirates het tempo bepaalde in dienst van Tadej Pogacar. Jumbo-Visma had nog vijf renners in dienst van Primoz Roglic.

Michael Gogl wist in de afdaling van de Fromentel de drie koplopers te passeren. Met een voorsprong van een kleine minuut op Geschke, Rolland en Herrada begon de NTT-coureur aan de Col de la Biche (6,9 km aan 8,9%).

Gesink en Van Aert met beulswerk

Het peloton volgde daar op 3.20 van Gogl, maar daar ging een hap vanaf door het hoge tempo van Robert Gesink en Wout van Aert. Een dertigtal renners bleef over in de favorietengroep. Aan kop wist Rolland Gogl bij te halen en de bergpunten te pakken. Net na de top sloot ook Herrada weer aan. De favorieten volgden op anderhalve minuut van de koplopers.

In de gevaarlijke afzink van de Biche wist Gogl opnieuw weg te rijden bij zijn medevluchters. De enige die hem kon volgen was Rolland, die aansloot in de vallei op weg naar de voet van de Grand Colombier (17,4 km aan 7,1%). Jumbo-Visma was uit de ritzege en dus reed Gesink zich helemaal leeg op weg naar de voet. Met een achterstand van 1.45 op Rolland en Gogl begonnen de favorieten aan de slotklim van de dag.

Bernal en Quintana haken vroeg af

Pech was er voor Guillaume Martin, die na een lange achtervolging terug kon keren bij de elitegroep. Van Aert zorgde voor de eerste schifting op de Colombier. De eerste serieuze slachtoffers? Nairo Quintana en… titelverdediger Egan Bernal! De Colombiaan was niet goed, waarna hij in steun van Kwiatkowski en Castroviejo zijn lijdensweg (nog 14 kilometer tot de top) vervolgde. Ook Guillaume Martin verloor zijn plekje bij de favorieten.

Van Aert wilde de eerste acht kilometer van de Colombier van geen wijken weten. De tweevoudig ritwinnaar bepaalde kilometers lang het tempo, reed Bernal in zijn eentje op bijna twee minuten en gaf daarna af aan George Bennett. De eerste aanval uit de favorietengroep kwam op zeven kilometer van de meet van Adam Yates, de nummer zeven van het klassement. Een reactie bleef uit, al haakte Bennett wel af in de gele trein.

Tom Dumoulin nam het commando over en reed langzaam het gat met Yates dicht. Naast Dumoulin maakten ook Roglic, (de jarige) Sepp Kuss, Tadej Pogacar, Alejandro Valverde, Enric Mas, Richie Porte, Miguel Ángel López, Mikel Landa, Rigoberto Urán en Pello Bilbao deel uit van de favorietengroep. Quintana reed vijf kilometer onder de top al op twee minuten achterstand, Bernal kreeg al drie minuten aangesmeerd.

Laatste kilometer

Dumoulin hield een hoog tempo vast in dienst van zijn kopman. Dat deed de Limburger tot diep in de laatste kilometer. Het werd in de steile slotkilometer een ‘sprint’ met tien klassementsmannen. Roglic versnelde op 600 meter van de meet. Enkel Pogacar, Porte, López en Kuss konden dat tempo volgen. Porte was het vervolgens die versnelde op 400 meter van de finish, maar Roglic liet dat niet toe.

Pogacar plaatste zijn sprint op 100 meter van de meet, wist die door te trekken tot op de finish en zo zijn tweede ritzege van de Tour te pakken. Landgenoot Roglic bleef in zijn wiel, maar was niet in staat om Pogacar nog te passeren. De geletruidrager werd tweede en pakte zes bonificatieseconden. Porte eindigde als derde op vijf seconden, López volgde als vierde op acht seconden. Een groepje met Mas, Landa en Yates volgde op 15 seconden.

Quintana en Bernal op minuten, Dumoulin in top-10

Nairo Quintana kreeg 3.50 minuut om zijn oren en zakte weg uit de top van het klassement. Voor Bernal eindigde de lijdensweg op de Grand Colombier op 7.21 minuut van de gele trui. De titelverdediger zakte daardoor uit de top-10. Tom Dumoulin hield daarentegen de schade beperkt en stijgt zo naar de tiende plek in de algemene rangschikking.

Primoz Roglic gaat met een voorsprong van 40 seconden op Tadej Pogacar de slotweek van de Tour de France in. Rigoberto Urán is de huidige nummer drie (op 1.34), kort gevolgd door Miguel Ángel López (op 1.40). Adam Yates, Richie Porte en Mikel Landa hebben al meer dan twee minuten achterstand op Roglic.

Beelden slotfase: