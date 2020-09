Tour 2020: Pogacar treedt met Tourzege in voetsporen van Coppi en Merckx

Tadej Pogačar treedt met zijn eindzege in de Tour de France in de voetsporen van onder meer Fausto Coppi en Eddy Merckx. De 21-jarige Sloveen is de twaalfde renner die La Grande Boucle weet te winnen bij zijn debuut.

Vroeg in de 20ste eeuw, tijdens de eerste drie edities van de Tour, werd de rittenkoers niet geheel toevallig gewonnen door debutanten. Maurice Garin, Henri Cornet en Louis Trousselier wisten bij hun eerste deelname direct te winnen.

Ook wielergrootheden als Fausto Coppi (1949), Jacques Anquetil (1957), Felice Gimondi (1965) en Eddy Merckx (1969) schoten bij hun eerste poging direct raak. Bernard Hinault en Laurent Fignon waren de laatste twee debutanten die de gele trui droegen in Parijs. Dat deden zij in respectievelijk 1979 en 1983.

Liefst 37 jaar was het wachten op een opvolger voor Fignon. UAE Emirates-renner Tadej Pogačar flikt het in 2020 na een sensationele dubbelslag in de beslissende tijdrit naar La Planche des Belles Filles.

Tadej Pogacar is

– the youngest rider in 116 years to win the Tour de France

– the youngest ever rider to win the KOM classification

– the youngest rider in 86 years to win three stages at a single edition

– the youngest rider in 37 years to wear the yellow jersey

— CafeRoubaix (@CafeRoubaix) September 20, 2020