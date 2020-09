Tour 2020: Nans Peters wint eerste Pyreneeënrit, Tom Dumoulin verliest tijd

Nans Peters heeft de eerste Pyreneeënrit gewonnen. De Fransman was in Loudenvielle de beste renner uit de vroege vlucht. Tweede werd Toms Skujins, derde Carlos Verona. Bij de klassementsrenners won Tadej Pogacar veel tijd, terwijl Tom Dumoulin het groepje der favorieten moest laten gaan.



Het Tourpeloton kreeg zaterdag de eerste van twee Pyreneeënritten voorgeschoteld. Alhoewel er na een twaalf kilometer lange afdaling in Loudenvielle werd gefinisht, moesten de klassementsrenners met Port de Balès (11,7 km aan 7,7%) en de Col de Peyresourde (9,7 km aan 7,8%) eerder in de etappe nog vol aan de bak.

Zakarin en Hermans in de vroege vlucht

Een vroege vlucht kreeg in de relatief vlakke aanloop naar de Col de Menté (6,9 km aan 8,1%) de ruimte. Neilson Powless, Michael Mørkøv, Søren Kragh Andersen, Benoit Cosnefroy, Nans Peters, Toms Skujins, Ben Hermans, Carlos Verona, Ilnur Zakarin, Kévin Reza, Quentin Pacher, Jérôme Cousin en Fabien Grellier waren de dertien namen, die een voorsprong van veertien minuten bij elkaar reden.

Mitchelton-Scott had daar geen problemen. Niet alleen omdat de vroege vlucht relatief ongevaarlijk was voor het algemeen klassement, maar ook omdat een succesvolle vroege vlucht in de finale mogelijke bonificatieseconden bij de andere klassementsrenner zouden wegkapen. Op deze manier werd de kans op een verlenging van de gele trui van Adam Yates vergroot.

Cosnefroy pakt punten op Col de Menté

Op de Col de Menté nam INEOS Grenadiers de regie over van Mitchelton-Scott. De voorsprong van de vroege vlucht stabiliseerde daarna eindelijk. Op weg naar de Port de Balès kwam bolletjestruidrager Benoit Cosnefroy namens de vroege vlucht als eerste boven op de Col de Menté.

Cousin probeert het in afdaling Col de Menté

Cousin kon de beklimming van de Port de Balès niet afwachten. De Fransman was zich ervan bewust weinig kans te maken op de ritzege als hij zou wachten tot de twee resterende beklimming en daarom besloot hij al vroeg ten aanval te trekken. Cousin reed een voorsprong van anderhalve minuut bij elkaar, maar was eenmaal op de flanken van de Port de Balès snel gezien.

Zakarin toont goede benen

Zakarin toonde op deze voorlaatste beklimming al snel zijn goede benen. Door zijn toedoen spatte de kopgroep uiteen. Peters was de enige renner die de Rus echt kon volgen, maar een achtervolgende groep met Verona, Kragh Andersen, Powless, Skujins en Pacher bleef binnen afzienbare afstand, maar wisten niet meer terug te keren.

Pinot zegt klassement vaarwel

Bij de favorieten zakte Thibaut Pinot door het ijs. Op de Port de Balès moest de Fransman snel lossen, waarna hij ver wegzakte in het algemeen klassement. Onder aanvoering van Wout van Aert kwam het flink uitgedunde groepje der favorieten boven, waarna zij aan de afdaling naar de Col de Peyresourde begonnen.

Peters wint in Loudenville

Peters maakte van deze afdaling vooraan gretig gebruik door Zakarin op meer dan een halve minuut achterstand te rijden. Met deze voorsprong begon hij dan ook aan de Col de Peyresourde. Zakarin liep op de Peyresourde weer in op Peters, maar wist niet meer terug te keren. Peters wist in de afdaling vervolgens zijn voorsprong te consolideren, waarna hij in Loudenville de zege boekte.

Favorieten maken oorlog op Peyresourde, Dumoulin lost

De favorieten maakten enkele minuten achter de koplopers oorlog op de Col de Peyresourde. Nadat Tom Dumoulin zichzelf verrassend op kop van het peloton had geposteerd, was het Julian Alaphilippe die een aanval plaatste. Dumoulin pareerde de aanval, waarna Alaphilippe moest lossen.

Pogacar boekt belangrijke tijdwinst

Daarna was het de beurt aan Tadej Pogacar. De Sloveen zag Primoz Roglic direct in zijn wiel en even later ook Nairo Quintana, terwijl Yates en Dumoulin direct moesten lossen. Even smolt het weer samen, waarna Pogacar opnieuw er vandoor ging. Ditmaal sloeg Pogacar wel een gaatje. Porte en Landa gingen tevergeefs in de achtervolging en Pogacar was definitief pleite.

Vlak voor de top probeerde Guillaume Martin nog de oversteek te maken naar Pogacar, maar ook de Fransman werd ingerekend. In de afdaling wisten de klassementsrenners vervolgens niet dichterbij de leidende Sloveen te komen, die uiteindelijk meer dan een halve minuut terug pakte.

Yates behoudt gele trui

Adam Yates behield de gele trui. Alhoewel de Brit het meermaals moeilijk bleek te hebben, kwam de geletruidrager binnen in hetzelfde groepje als Primoz Roglic.