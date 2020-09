Tour 2020: Klassementen na etappe 11 woensdag 9 september 2020 om 18:23

De elfde etappe van de Tour de France heeft een tweede dagzege opgeleverd voor Caleb Ewan. In Poitiers drukte hij zijn voorwiel net iets eerder dan de concurrentie over de streep. Peter Sagan was tweede, maar werd gedeklasseerd na een onreglementaire sprint. In dit overzicht bundelen we alle klassementen na de elfde rit.

Uitslag etappe 11

1. Caleb Ewan (Lotto Soudal) in 4u00m01s

2. Peter Sagan (BORA-hansgrohe) z.t.

2. Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step) z.t.

3. Wout van Aert (Jumbo-Visma) z.t.

4. Bryan Coquard (B&B Hotels-Vital Concept) z.t.

5. Clément Venturini (AG2R La Mondiale) z.t.

Algemeen klassement na etappe 11 | Gele trui

1. Primož Roglič (Jumbo-Visma) in 46u15m24s

2. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) op 21s

3. Guillaume Martin (Cofidis) op 28s

4. Romain Bardet (AG2R La Mondiale) op 30s

5. Nairo Quintana (Arkéa-Samsic) op 32s

Drager gele trui: Primož Roglič

Puntenklassement na etappe 11 | Groene trui

1. Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step) – 243 punten

2. Peter Sagan (BORA-hansgrohe) – 175 punten

3. Bryan Coquard (B&B Hotels-Vital Concept) – 157 punten

4. Caleb Ewan (Lotto Soudal) – 155 punten

5. Matteo Trentin (CCC Team) – 140 punten

Drager groene trui: Sam Bennett

Bergklassement na etappe 11 | Bolletjestrui

1. Benoît Cosnefroy (AG2R La Mondiale) – 36 punten

2. Nans Peters (AG2R La Mondiale) – 31 punten

3. Marc Hirschi (Team Sunweb) – 26 punten

4. Ilnur Zakarin (CCC Team) – 25 punten

5. Toms Skujiņš (Trek-Segafredo) – 24 punten

Drager bolletjestrui: Benoît Cosnefroy

Jongerenklassement na etappe 11 |Witte trui

1. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) in 46u15m45s

2. Tadej Pogačar (UAE Emirates) op 23s

3. Enric Mas (Movistar) op 1m41s

4. Sergio Andres Higuita (EF Pro Cycling) op 5m47s

5. Daniel Felipe Martínez (EF Pro Cycling) op 52m12s

Drager witte trui: Egan Bernal

Ploegenklassement na etappe 11 | Gele helmen

1. Movistar in 138u53m04s

2. EF Pro Cycling op 5m12s

2. Trek-Segafredo op 5m27s

4. AG2R La Mondiale op 13m22s

5. Jumbo-Visma op 17m07s

Prijs voor de strijdlust: Matthieu Ladagnous (Groupama-FDJ)

Tour 2020: Deelnemers