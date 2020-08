Tour 2020: Klassementen na etappe 1 zaterdag 29 augustus 2020 om 19:00

De openingsrit van de Tour de France 2020 zorgde voor de nodige opschudding. In de door meerdere valpartijen opgeschrikte eerste dag gingen meerdere renners onderuit en zagen we een Noorse geletruidrager. In dit artikel bundelen we alle klassementen na de openingsdag.

Rituitslag etappe 1

1. Alexander Kristoff (UAE-Team Emirates) in 3u46m23s

2. Mads Pedersen (Trek-Segafredo) z.t.

3. Cees Bol (Team Sunweb)

4. Sam Bennett (Deceuninck-Quick-Step)

5. Peter Sagan (BORA-hansgrohe)

Algemeen klassement na etappe 1 | Gele trui

1. Alexander Kristoff (UAE-Team Emirates) in 3u46m23s

2. Mads Pedersen (Trek-Segafredo) op 4s

3. Cees Bol (Team Sunweb) op 6s

4. Sam Bennett (Deceuninck-Quick-Step) op 10s

5. Peter Sagan (BORA-hansgrohe)

Puntenklassement na etappe 1 | Groene trui

1. Alexander Kristoff (UAE-Team Emirates) 59pt

2. Mads Pedersen (Trek-Segafredo) 30

3. Peter Sagan (BORA-hansgrohe) 29

4. Sam Bennett (Deceuninck-Quick-Step) 28

5. Michael Schär (CCC) 20

Bergklassement na etappe 1 | Bollentrui

1. Fabien Grellier (Total-Direct Energie) 2 *

2. Michael Schär (CCC) 2

3. Cyril Gautier (B&B Hotels – Vital Concept) 2

* Grellier leidt omdat hij het beste finishte in de rituitslag

Jongerenklassement na etappe 1 | Witte trui

1. Mads Pedersen (Trek – Segafredo) in 3u46m17s

2. Cees Bol (Team Sunweb) op 2s

3. Sergio Higuita (EF Pro Cycling) op 6s

4. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates)

5. Connor Swift (Arkea-Samsic)

Ploegenklassement na etappe 1 | Gele rugnummers

1. Tref-Segafredo 11u19m09s

2. UAE-Emirates

3. Cofidis

4. Team Sunweb

5. Deceuninck-Quick-Step

Prijs voor de Strijdlust: Michael Schär CC

