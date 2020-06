‘Tour 2020: Dertien namen in voorselectie Bahrain McLaren’ dinsdag 23 juni 2020 om 20:04

Bahrain McLaren heeft een voorselectie van dertien renners voor de aankomende Tour de France, zo meldt Cyclingnews. Vanuit Nederlands oogpunt is de aanwezigheid van Wout Poels uiteraard geen verrassing.

De Limburger is al zeker van een uitverkiezing, net als klassementskopman Mikel Landa. De verwachting is dat ook Dylan Teuns zal worden geselecteerd voor de Ronde van Frankrijk, zeker na zijn ritzege van vorig jaar op La Planche des Belles Filles. Ook Pello Bilbao, Damiano Caruso en Matej Mohorič staan op de longlist.

Met Mark Cavendish, Sonny Colbrelli en Iván García maken drie snelle renners deel uit van de voorselectie. De vraag is echter of Cavendish, winnaar van maar liefst dertig Touretappes, er straks bij is in het Zuid-Franse Nice. “Zijn kansen zijn geslonken”, zo liet manager Rod Ellingworth een maand geleden nog weten.

De voorselectie bestaat verder nog uit Marco Haller, Heinrich Haussler, Eros Capecchi en Rafael Valls. Bahrain McLaren mag in de Tour acht renners opstellen. Dat betekent dat vijf van de genoemde renners nog slecht nieuws krijgen.

Voorselectie Bahrain McLaren voor Tour de France (29 augustus-20 september)

Pello Bilbao

Eros Capecchi

Damiano Caruso

Mark Cavendish

Sonny Colbrelli

Iván García

Marco Haller

Heinrich Haussler

Mikel Landa

Matej Mohorič

Wout Poels

Dylan Teuns

Rafael Valls