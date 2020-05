Moet Mark Cavendish opnieuw vrezen voor Tourdeelname? donderdag 28 mei 2020 om 16:19

Mark Cavendish hoopt in dienst van Bahrain McLaren zijn carrière nieuw leven in te blazen, maar de Britse sprinter kan zich niet bewijzen nu het wielerseizoen is stilgelegd vanwege de uitbraak van het coronavirus. De grote vraag is of Cavendish eind augustus zal deelnemen aan de Tour de France.

Aan het woord is Rod Ellingworth, de huidige teammanager van Bahrain McLaren. “Cavendish is niet zeker van een Tourselectie, ook al omdat hij het sportief wil afdwingen. We hebben voor het seizoen een afspraak gemaakt. Als Mark opnieuw wedstrijden wint, is hij goed genoeg om deel te nemen aan de Tour”, zo vertelt Ellingworth aan persbureau PA.

“Dat laatste is jammer genoeg niet meer van toepassing aangezien we nog nauwelijks hebben gekoerst. Het is voor Mark nu een stuk moeilijker om te laten zien dat hij weer terug is op een redelijk niveau. Zijn kansen zijn geslonken”, aldus Ellingworth, die in het verleden werkzaam was als performance manager bij Team Sky.

Nieuwe tegenvaller?

De manager spreekt verder wel met respect over zijn landgenoot. “Hij is technisch gezien een van de beste sprinters ter wereld. Als hij over de juiste vorm beschikt, kan hij ook zonder treintje winnen. Mark brengt ontzettend veel, is enorm gefocust en kan als geen ander doelen stellen.” Cavendish reed dit jaar in het Midden-Oosten de Saudi Tour en UAE Tour.

De dertigvoudig ritwinnaar in de Tour werd vorig jaar ook al niet geselecteerd, toen hij nog in dienst reed van Dimension Data. Zijn huidige ploeg Bahrain McLaren hoopt in de aankomende Ronde van Frankrijk vooral te schitteren met Mikel Landa en Wout Poels, twee renners die wellicht in staat zijn om een goed klassement te rijden.