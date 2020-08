Tour 2020: Cofidis zonder Belgen naar Nice, met Viviani en Martin maandag 24 augustus 2020 om 16:23

Cofidis heeft een Tour de France-selectie gepresenteerd die gebouwd is rondom klassementsrenner Guillaume Martin en sprinter Elia Viviani. De Franse WorldTour-ploeg start zonder Belgen. Kevin Vanbilsen stond nochtans op de voorlopige startlijst.

Elia Viviani, die deze week zijn Europese titel op de weg niet mag verdedigen van zijn ploeg, heeft met Simone Consonni en Christophe Laporte twee helpers mee voor in de sprintetappes. Guillaume Martin, derde in de Dauphiné, trekt de bergen in met Jesús Herrada, Nicolas Edet en Anthony Perez mee in steun.

Pierre Luc Périchon maakt het achttal van Cofidis compleet. De 33-jarige Fransman, die al vier keer de Tour reed, stond aanvankelijk niet op de voorlopige startlijst die bekend was bij organisator ASO. Kevin Vanbilsen was dat wel, maar hij is dus van de lijst geschrapt. Voor hem staan de komende weken de Druivenkoers, Brussels Cycling Classic en Tirreno-Adriatico op het programma. Cofidis start zo dus zonder Belg aan de Tour de France.

Selectie Cofidis voor de Tour de France 2020 (29 augustus-20 september)

Elia Viviani

Simone Consonni

Nicolas Edet

Jesús Herrada

Christophe Laporte

Guillaume Martin

Anthony Perez

Pierre Luc Périchon