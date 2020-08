Tour 2020: Caleb Ewan wint in Sisteron voor geplaagd Lotto Soudal, Sam Bennett tweede maandag 31 augustus 2020 om 17:39

Caleb Ewan is de winnaar geworden van de derde etappe van de Tour de France 2020. De sprinter van Lotto Soudal was na een etappe van bijna 200 kilometer van Nice naar Sisteron, waarin het peloton het de hele dag rustig aan deed, de beste een massasprint. In extremis wist hij Sam Bennett (Deceuninck-Quick-Step) te verslaan. Julian Alaphilippe blijft in het bezit van de gele trui.

Gevecht om de bolletjestrui

Jérôme Cousin (Total Direct Energie), Anthony Perez (Cofidis) en Benoît Cosnefroy (AG2R La Mondiale) kleurden de etappe van de dag. Aanvankelijk was ook Oliver Naesen mee, maar toen zijn grootste taak volbracht was – ploeggenoot en bergtruidrager Cosnefroy in de vlucht van de dag krijgen – liet de Belg zich weer afzakken naar het peloton.

De drie koplopers kregen de ruimte van het peloton, waar Deceuninck-Quick-Step zoals verwacht het tempo bepaalde. Het verschil schommelde de hele dag tussen de anderhalve en drie minuten. Maar twee van de drie koplopers hadden toch wat anders aan hun hoofd: Cosnefroy en Perez hadden na de tweede etappe namelijk evenveel bergpunten (18) op zak.

Naesen voert de kopgroep aan in de openingsfase - foto: Cor Vos Cousin alleen op pad - foto: Cor Vos

Perez neemt leiding over, maar valt uit

Op de eerste twee klimmetjes van de dag, de Col du Pilon en de Col de la Faye van derde categorie, wist Perez zijn directe concurrent af te troeven. Daardoor nam de Cofidis-renner virtueel de bollentrui over van Cosnefroy. Hoewel nog twee gecategoriseerde klimmen gepland waren, lieten de twee kemphanen zich terug zakken naar het peloton. De dappere Cousin bleef alleen over aan kop.

Het peloton nam een snipperdag en liet Cousin spartelen. De ene keer was het verschil twee minuten en daarna weer vier minuten. Op de voorlaatste klim kwamen Cosnefroy en Perez toch weer uit hun kot om voor het overgebleven puntje te sprinten. Cosnefroy won omdat Perez een lekke band kreeg. De Cofidis-renner moest daarmee de afdaling in en botste vervolgens ongelukkig op zijn eigen ploegauto.

Het gevolg? Een mogelijke sleutelbeenbreuk en een opgave voor de renner die na deze rit de bergtrui zou mogen dragen. Door de opgave behield Cosnefroy de bolletjestrui.

Laatste vluchter Cousin gegrepen

Met nog 39 kilometer te gaan lag de tussensprint van de dag. Peter Sagan pakte daar de meeste punten in het peloton, voor Niccolò Bonifazio, Giacomo Nizzolo en Alexander Kristoff. Het gat met Cousin was op dat moment al minder dan een minuut en zestien kilometer van de meet viel definitief het doek voor de coureur van Total Direct Energie, die wel de prijs voor de strijdlust ontving.

Vervolgens werden de diverse treintjes op de rails gezet, enerzijds voor de sprinters en anderzijds om de klassementsrenners veilig van voren te houden. Op een rotonde op zeven kilometer van de meet werd het peloton opgeschrikt door een kleine valpartij. Wout van Aert (Jumbo-Visma) was erbij betrokken en kon een goede uitslag vergeten. Ook Benoît Cosnefroy lag op de grond, maar ook hij had weinig schade.

Ewan legt Bennett over de knie

De rest van het peloton kon verder en werd aangevoerd door Deceuninck-Quick-Step. Ook Team Sunweb en Lotto Soudal kwamen aan kop bij het inrijden van de laatste kilometer, maar zij konden hun sprinter niet in ideale positie afzetten.

Het werd een chaotische sprint, waarin Giacomo Nizzolo als eerste op kop kwam. Dat bleek te vroeg, want hij werd gepasseerd door Sam Bennett. De Ier leek op de zege af te stevenen, maar werd in de laatste meters nog voorbijgestoken door Caleb Ewan. Edward Theuns eindigde als zesde en was de beste Belg in de daguitslag, Cees Bol werd zevende.

Het is een belangrijke zege voor Lotto Soudal, dat na drie dagen al flink gehavend is. De Belgische formatie zag op de openingsdag John Degenkolb en Philippe Gilbert uitvallen, terwijl ook Ewan niet ongeschonden uit Nice vertrok vanmorgen. Toch had de Australiër de benen om in Sisteron te winnen.