Tour 2020: Caleb Ewan sprint naar de winst in Poitiers woensdag 9 september 2020 om 17:45

Caleb Ewan heeft in Poitiers zijn tweede etappe gewonnen deze Tour de France. In de eindsprint timede de Australiër van Lotto Soudal zijn jump perfect en drukte zijn voorwiel net iets eerder dan Peter Sagan (die later werd teruggezet vanwege een onreglementaire sprint) en Sam Bennett over de streep. Primož Roglič behield het geel.

Zouden we weer een duel krijgen tussen Sam Bennett en Caleb Ewan? Het was de grote vraag in aanloop naar de elfde Touretappe, die leidde van de charmante badplaats Châtelaillon-Plage naar Poitiers in het binnenland. Davide Formolo ging daarin niet meer van start. Aan een val gisteren in de rit naar Île de Ré bleek de Italiaan een sleutelbeenbreuk te hebben overgehouden, waardoor hij de strijd moest staken.

Nog tijdens de neutralisatie werden Alexey Lutsenko, de etappewinnaar op de Mont Aigoual, Cyril Gautier en Ilnur Zakarin kort opgehouden door een botsing met een paaltje op een rotonde. Toen iedereen zijn plek weer had ingenomen, werd het peloton rond kwart voor twee op gang gebracht door François Lemarchand. De voormalige profrenner nam voor de tweede dag op rij de plek van Christian Prudhomme in achter in de koerswagen.

Ladagnous rijdt weg vanuit de start

Bij het zwaaien van de vlag demarreerde Matthieu Ladagnous en de ervaren Fransman, die al aan zijn vijftiende seizoen bij Groupama-FDJ bezig is, mocht wegrijden van de grote groep. Na vijftien kilometer reed juniorenwereldkampioen koppelkoers van Melbourne (2002) al vijf minuten vooruit. Toch gingen na twintig kilometer Lukas Pöstlberger, Oliver Naesen, Stefan Küng, Jasper Stuyven, Tom Van Asbroeck en Michael Gogl in de tegenaanval.

Dat leidde tot een reactie vanuit het peloton, waar de ploeggenoten van groene trui Sam Bennett het tempo de hoogte in joegen. Ze wilden de groep met zes man niet laten gaan en tien kilometer verder was de tegenaanval ongedaan gemaakt. De consternatie zorgde ervoor dat ook de marge van de eenzame koploper Ladagnous was gezakt tot een minuut. Toen de rust was weergekeerd, mocht de Fransman weer uitlopen.

Deceuninck-Quick Step en Lotto Soudal hielden het tijdsverschil vervolgens stabiel op ongeveer drie minuten, terwijl de route door het natuurreservaat Marais Poitevin naar de enige klim van de dag, de Côte de Cherveux, leidde. Daar raapte Ladagnous het enige punt op, zijn eerste in deze Ronde van Frankrijk. Zeventien kilometer verder lag dan in Les Grands Ajoncs de tussensprint op het parcours en ook daar arriveerde de Fransman als eerste.

Bennett loopt uit aan de tussensprint

Dan was het uitkijken naar de doorkomst van het peloton, nadat Sam Bennett gisteren het groen voor de tweede keer had overgenomen van Peter Sagan. Bryan Coquard had ook wel oren naar de sprint en zette twee man op kop. Sam Bennett liet zich echter niet verontrusten en kwam als tweede over de streep, vóór zijn ploeggenoot Michael Mørkøv en Peter Sagan. De Slowaak zag daardoor zijn Ierse concurrent weer vier punten uitlopen.

Toen Ladagnous eenmaal de buit binnen had aan de tussensprint, zette hij zich recht en liet zich terugzakken tot het peloton. Na een ontsnapping van een kleine 125 kilometer was de Fransman bijgehaald. Toen restte nog 43 kilometer tot de streep in Poitiers. Even later verloor de Tour met Gregor Mühlberger haar veertiende renner sinds de Grand Départ in Nice. De Oostenrijker hing al de hele dag achter in het peloton en staakte op 37 kilometer van de finish de strijd.

Vlak daarna, bij een val in de laatste dertig kilometer, raakte Astana in Ion Izagirre een belangrijke pion kwijt. De Spanjaard, in 2016 al eens ritwinnaar in de Tour, werd voor verder onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. Daarna koerste het peloton hard door naar Poitiers, waar deze rit zou worden beslist. Het hoge tempo van Lotto Soudal, dat Caleb Ewan aan een tweede zege wilde helpen, zorgde ervoor dat de poort aan de achterkant van het peloton open stond.

Pöstlberger met een late aanval

Op zes kilometer van de aankomst schoot Lukas Pöstlberger weg uit de grote groep en een duo van Deceuninck-Quick Step, Kasper Asgreen en Bob Jungels, reageerde. In plaats van in het wiel van de Oostenrijker te gaan zitten, draaiden Asgreen en Jungels mee. Zo werd Lotto Soudal flink onder druk gezet. Op drie kilometer van de meet loste Asgreen bij zijn twee medeaanvallers, die een gaatje van vijf à zes seconden hadden.

Lotto Soudal hoefde het gat niet zelf dicht te rijden en kreeg daarbij hulp van NTT Pro Cycling en Cofidis. Bij het ingaan van de laatste twee kilometer was de late ontsnapping ongedaan gemaakt. Namens Jumbo-Visma mengde Wout van Aert zich weer in de strijd om de dagzege. Even leek hij het te gaan redden, tot Peter Sagan rechts van hem een gaatje zag en de Belg opzij zette. Luttele tellen later drukte Caleb Ewan als eerste zijn voorwiel over de finish.

De finishfoto wees uit dat de Australiër met minder dan een half wiel had gewonnen. Het verschil daarachter tussen Peter Sagan en Sam Bennett was met het blote oog amper te zien, maar door de jury werd de Slowaak na afloop teruggezet naar de 85e plaats. Hij werd daarmee gestraft voor de schouderduw die hij aan Van Aert uitdeelde. Daardoor schoof Bennett door naar de tweede plaats, vóór Van Aert, Bryan Coquard en Clément Venturini.