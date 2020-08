Tour 2020: BORA-hansgrohe stelt Buchmann en Schachmann toch wel op maandag 24 augustus 2020 om 19:52

Emanuel Buchmann, Maximilian Schachmann en Gregor Mühlberger gaan zaterdag ‘gewoon’ van start in de Tour de France. Maar zo gewoon is dat niet, want de drie lagen niet lang geleden alle drie in de lappenmand. Buchmann viel hard in de Dauphiné, Schachmann brak zijn sleutelbeen (!) in de Ronde van Lombardije en Mühlberger liep een polsblessure op. Maar BORA-hansgrohe durft het aan om ze op te stellen in Nice.

Emanuel Buchmann moest gebutst en geschaafd opgeven in de Dauphiné. Hij lag bij de val waarbij Steven Kruijswijk een breukje in zijn schouder opliep. “De blessures van Emanuel bleken behoorlijk hardnekkig. Hij moest een paar dagen volledige rust nemen. Vanuit medisch perspectief helen zijn verwondingen goed. Als dit zo aanhoudt, dan zijn we op goede weg voor de Tour”, zegt ploegdokter Jan-Niklas Droste over de nummer vier van de Tour 2019. “Fysiek zal hij zeker niet in optimale vorm zijn.”

“De val was een bittere pil”, reageert Buchmann zelf. “Ik dacht dat ik de Tour niet meer ging halen, want ik kon niet zelf opstaan na de val. Maar gelukkig was niets gebroken. […] De afgelopen periode is echt een terugslag voor mij geweest. Ik was echt in goede vorm. Ik was in de Dauphiné de sterkste klimmer na Primoz Roglic, samen met Thibaut Pinot. Nu heb ik wat vraagtekens in mijn hoofd.”

Schachmann en Mühlberger

Droste had het druk de afgelopen weken. Maximilian Schachmann botste in de finale van Lombardije namelijk op een auto die het parcours op gereden was. Met een gebroken sleutelbeen haalde de Duitser de finish. “De breuk heeft zich zeer goed ontwikkeld. De breuk is stabiel genoeg om het in ieder geval te proberen. Hij traint al enkele dagen en alles loopt zoals verwacht. Zijn voorbereiding is wel flink in de war geschopt”, aldus de dokter.

Van Gregor Mühlberger viel de schade het meest mee. De Oostenrijkse klimmer viel met een armblessure uit in de Dauphiné. “We konden gelukkig ernstige verwondingen aan de pols uitsluiten. Anders was een operatie nodig geweest. Hij heeft nog wel pijn, maar kan met een speciale spalk trainen”, geeft de trainer aan.

Sagan als sprintkopman

De selectie van BORA-hansgrohe bestaat voornamelijk uit klimmers. Naast Buchmann, Mühlberger en Schachmann maken ook Lennard Kämna (ritwinnaar in de Dauphiné), Lukas Pöstlberger en Felix Großschartner deel uit van het achttal. Uithangbord Peter Sagan mag het proberen in de sprintetappes en hij krijgt daarbij steun van Daniel Oss.

Selectie BORA-hansgrohe voor de Tour de France 2020 (29 augustus-20 september)

Emanuel Buchmann

Peter Sagan

Gregor Mühlberger

Lennard Kämna

Maximilian Schachmann

Lukas Pöstlberger

Felix Großschartner

Daniel Oss