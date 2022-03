TotalEnergies met Turgis, Van Gestel en Terpstra in Ronde van Vlaanderen

TotalEnergies heeft zijn selectie voor de Ronde van Vlaanderen met de buitenwereld gedeeld. De Franse formatie rekent zondag in de finale, gezien de laatste weken, op Anthony Turgis en Dries Van Gestel. Met Niki Terpstra staat ook de winnaar van 2018 aan de start. Peter Sagan, in 2016 winnaar van Vlaanderens Mooiste, is er zoals verwacht niet bij.

Zoek aankomende zondag dus niet naar Peter Sagan. De Slowaak heeft in samenspraak met zijn ploeg besloten om te passen voor de Ronde van Vlaanderen. De drievoudige wereldkampioen en winnaar van de Ronde in 2016 kwakkelt momenteel met zijn vorm en gezondheid en volgens TotalEnergies heeft de Slowaak momenteel moeite met wedstrijden van boven de 200 kilometer. De eerstvolgende koers van Sagan zou nu het Circuit de la Sarthe (5-8 april) moeten worden.

TotalEnergies heeft echter nog genoeg ijzers in het vuur voor de Ronde van Vlaanderen. Zo rekent de Franse formatie op Anthony Turgis, de nummer twee van de voorbije Milaan-San Remo. De 27-jarige Turgis presteerde in het verleden ook al uitstekend in Vlaanderen. In 2020 eindigde hij als vierde in de Hoogmis, vorig jaar werd hij achtste.

Dries Van Gestel is ook een renner om in de gaten te houden, gezien zijn recente uitslagen. De 27-jarige Belg was dit jaar al winnaar van de Ronde van Drenthe, werd derde in Gent-Wevelgem en reed in Kuurne-Brussel-Kuurne en Le Samyn naar top 10-noteringen. Met oud-winnaar Terpstra (37), Edvald Boasson Hagen (34), Maciej Bodnar (37), Daniel Oss (35) en Geoffrey Soupe (34) is er aan ervaring geen gebrek.

Selectie TotalEnergies voor Ronde van Vlaanderen (3 april)

Edvald Boasson Hagen

Maciej Bodnar

Dries Van Gestel

Daniel Oss

Geoffrey Soupe

Niki Terpstra

Anthony Turgis